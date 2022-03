La consellera de Justicia abre la puerta a un pacto JxCat-PSC

La consellera de Justicia, Lourdes Ciuró, ha abierto la puerta a posibles pactos entre JxCat y el PSC en la Generalitat. "Lo que no haremos será autoexcluirnos del terreno de juego, que es lo que querrían nuestros rivales políticos", ha asegurado.

En una entrevista en NacióDigital, la consellera ha argumentado que "el PSC es la primera fuerza del país, y ERC está pactando en Madrid. Si el 52 % (de voto nacionalista) no existe, lo que no haremos nosotros será autoexcluirnos del terreno de juego, que es lo que querrían nuestros rivales políticos. Porque ahora esto ya va de rivalidades políticas".

En ese contexto, Ciuró ha apostado por "jugar la misma partida que juega todo el mundo. Nosotros jugaremos con las mismas reglas que todo el mundo, y está claro que es ERC quien está pactando en Madrid con el PSOE, que es el mismo que apretó el botón del 155, por tanto entiendo que eso ya no es una condición".

La consellera se ha mostrado partidaria de aplicar las mismas reglas a su partido porque "no quiero jugar con reglas diferentes, o más bien dicho, no quiero que me impongan reglas diferentes, que es lo que se pretende hacer", ha dicho.