La consellera catalana de Justicia: "Se ha dado funciones prácticamente ejecutivas al poder judicial"

Cree que decisiones del TSJC sobre gestión del Covid-19 en juzgados deberían ser del Govern

La consellera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, ha criticado este martes que "se ha dado funciones prácticamente ejecutivas al poder judicial" al gestionar la afectación del coronavirus en los juzgados durante el estado de alarma, y se ha referido a la comisión de seguimiento del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Durante su intervención telemática ante la Comisión de Justicia del Parlament, ha considerado que "se ha hecho más palpable la interferencia de aquellos que no tienen funciones ejecutivas", y ha defendido que el Ejecutivo tiene legitimidad democrática para tomar decisiones.

Ha asegurado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha intentado incidir en aspectos fuera de sus competencias, y ha reprochado que "no entra en las funciones de juezas y jueces determinar qué material de protección es necesario" o qué porcentaje de funcionarios debe atender los servicios mínimos.

"No estamos de acuerdo en la confusión de los poderes, no estamos de acuerdo en que el Ejecutivo pierda sus poderes", y ha criticado que no puedan tomar decisiones pero que sí se les requiera explicaciones sobre las medidas.

Ha reprochado que la comisión de seguimiento del TSJC, en la que el Govern también participa, no se reúne por vía telemática para tomar los acuerdos, "son un hilo de correo", y se ha referido al plan de choque que el CGPJ ha redactado para evitar el colapso al retomar la actividad, del que ha dicho que no comparte gran parte de las medidas que recoge.

También ha constatado su "denuncia a la asunción y revocación de competencias" del Gobierno a la Generalitat mediante el decreto de estado de alarma, que considera que provoca una recentralización en la toma de decisiones, que ha calificado de inoportuna.

FUNCIONARIOS Y PRESOS ENFERMOS

También explicado que hay 110 funcionarios de justicia en Catalunya afectados por coronavirus, lo que supone el 1,45% de la plantilla contando los que han sido diagnosticados y los que han presentado síntomas, y de estos, 25 (el 0,33% de los trabajadores) han dado positivo en un test.

En cuanto al personal de prisiones, ha habido 936 empleados de baja, un 20,37% de la plantilla, y 485 que han pedido un permiso por deber inexcusable, que representan un 9,97% de los trabajadores.

Respecto al brote en la cárcel de Quatre Camins, ha explicado que se hicieron pruebas de diagnóstico a los 145 presos del módulo y a todos los funcionarios que trabajaban en el módulo, y 32 internos dieron positivo, todos asintomáticos.

GRUPOS PARLAMENTARIOS

El diputado de Cs Manuel Rodríguez ha criticado que la Generalitat no haga test a los funcionarios de prisiones que han estado en contacto con un preso enfermo, y ha pedido que les den mascarillas FPP2 y FPP3 además de las quirúrgicas.

Por parte del PSC, Rosa María Ibarra ha acusado a la Conselleria de actuar tarde al tomar medidas ante el coronavirus, y ha recordado que las 250 mamparas protectoras en los edificios judiciales se instalaron a partir del 27 de marzo.

Marc Parés (CatECP) ha considerado que "la salida de esta crisis no puede ser en ningún caso como la de 2008", y ha lamentado que no se hayan convocado plazas para funcionarios de justicia durante 10 años, lo que considera que, sumado a la falta de inversión, provoca un colapso en la administración ya previo a la pandemia.

El diputado de la CUP Vidal Aragonés ha defendido extender los casos en que los presos pueden cumplir la condena desde el domicilio, y ha cuestionado qué originó incidentes con protestas de internos en las cárceles de Quatre Camins, Wad-Ras y Puig de les Basses durante el confinamiento.

Por parte del PP, Esperanza García ha pedido un nuevo refuerzo de los servicios mínimos en los juzgados, y ha señalado la saturación del Registro Civil de Barcelona, que ha dejado de hacer inscripciones de defunciones.

En cuanto a los partidos del Govern, el diputado de ERC Jordi Orobitg también ha criticado el plan de choque del CGPJ, y el diputado de JxCat Eusebi Campdepadrós ha asegurado que la Generalitat "ha actuado en esta crisis con capacidad de anticiparse y tomando medidas drásticas pero efectivas".