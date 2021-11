Consellera catalana de Exteriores: No me va a condicionar el Tribunal Cuentas

La consellera catalana de Acción Exterior y Gobierno Abierto, Victòria Alsina, ha asegurado que no se dejará "condicionar" por un Tribunal de Cuentas que busca "acobardar" a los responsables de la acción exterior de la Generalitat.

Así lo ha afirmado en declaraciones a Efe Alsina, que ha recalcado que "las competencias en acción exterior de la Generalitat son claras y están reconocidas en el propio Estatut".

Según Alsina, la fianza de 5,4 millones de euros impuesta por el Tribunal de Cuentas a una treintena de ex altos cargos del Govern por promocionar el "procés" en el extranjero es una "operación para asustar, para provocar la muerte civil de todas estas personas con unas fianzas desproporcionadas y muy mal justificadas".

Aun así, la consellera no se siente "en absoluto" condicionada por la "barbaridad" del Tribunal de Cuentas: "A mí esto no me hará no hacer lo que creo que hay que hacer, que es legítimo, que forma parte de mi área de competencias y es responsabilidad del Govern".

"No dejaré de hacer absolutamente nada que crea que hemos de hacer para consolidar la acción exterior por miedo al Tribunal de Cuentas. Es precisamente lo que busca el Tribunal de Cuentas, espantar a los trabajadores de la casa", ha subrayado.

Alsina ha reivindicado la "plena normalidad de la acción exterior" de la Generalitat y ha insistido en que la causa abierta por el Tribunal de Cuentas "no va a marcar la agenda ni ninguna de las prioridades" de su departamento "en los próximos meses y años".