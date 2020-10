Conseller niega que JxCat pida a Mossos tolerar desobediencia independentista

El conseller de Interior, Miquel Sàmper, ha negado este lunes que la ponencia ideológica de JxCat pida a los Mossos d'Esquadra que sean "tolerantes" con la desobediencia cívica del independentismo y ha subrayado que todo lo que hace la policía catalana, "guste o no", obedece a un mandato judicial.

En una entrevista a Ser-Barcelona, Sàmper ha advertido de que no es "correcta" la "interpretación" según la cual la ponencia que ayer aprobó JxCat, su partido, apela a los Mossos d'Esquadra para que toleren la desobediencia cívica del independentismo.

La ponencia señala que la "confrontación y movilización ciudadana en favor de la república catalana debe encontrar en todo momento la complicidad mínima debida de las instituciones, impidiendo que actos de desobediencia cívica impulsados desde la ciudadanía sean reprimidos por aquellas instituciones propias a quien justamente se pretende dirigir el compromiso en los objetivos comunes".

"Me he leído la ponencia y no veo que en ninguna parte se diga esto (que los Mossos deban ser tolerantes con la desobediencia independentista). Creo que se ha hecho una interpretación que no es la correcta. Sí que se habla de que haya una cierta tolerancia institucional, pero en ningún caso, de la lectura hecha en profundidad, se deriva una apelación directa a los Mossos d'Esquadra", ha asegurado Sàmper.

El conseller ha insistido que se ha leído la ponencia con "calma y precaución" y que ni él ni los Mossos d'Esquadra se sienten interpelados por este escrito.

En este sentido, ha resaltado que esta apelación a la complicidad se debe interpretar en todas las "vías que hay con carácter previo a la intervención de la policía, que siempre será cuando los otros mecanismos no han funcionado".

Sobre las críticas de una parte del independentismo por la actuación de los Mossos d'Esquadra, Sàmper ha indicado que le gustaría dar un giro a la "percepción errónea generalizada" sobre el cuerpo autonómico, que actúa como policía judicial, por lo que todo lo que hacen, "guste o no", obedece a un mandato judicial.

De cara a las elecciones autonómicas, ha coincidido con el expresidente Quim Torra en el sentido de que tendrán un carácter "plebiscitario", ya que considera que más allá de un programa sobre la capacidad de gestión deben servir para enviar un mensaje al resto de España y la comunidad europea de que un porcentaje de la población se sigue manifestando a favor de la independencia. EFE