El conseller de Interior catalán rechaza dimitir tras las críticas de la CUP

El conseller de Interior, Miquel Buch, ha rechazado hoy dimitir por las cargas de los Mossos d'Esquadra en la manifestación soberanista de ayer en Barcelona, y ha emplazado a la CUP a aclarar si ha "cambiado de estrategia" y ahora avala la "violencia".

Ayer, en el centro de Barcelona, los Mossos cargaron contra los manifestantes independentistas que querían impedir una movilización de la asociación de policías y guardias civiles Jusapol, unos altercados que concluyeron con seis detenidos -que ya han quedado en libertad- y 24 heridos.

Los incidentes han abierto una brecha entre el Govern y la izquierda independentista, especialmente la CUP, que ayer pidió la dimisión inmediata del conseller de Interior, aunque el presidente de la Generalitat, Quim Torra, descartó anoche destituirlo.

Buch ha dicho hoy en TV3 que no se ha planteado dimitir y ha arremetido contra el jefe de filas de la CUP en el Parlament, Carles Riera, por haber "falseado la realidad" al criticar la actuación de los Mossos, que, según ha dicho, "protegieron la seguridad de todos" mientras "un grupo de personas de una manera violenta atacó a un cordón policial y lo intentó traspasar más de una vez".

"Si el cordón policial no hubiera aguantado, seguramente ahora estaríamos hablando de una batalla campal, de unos hechos de auténtica violencia, de un drama", ha alertado Buch, que pese a deplorar las motivaciones de la marcha de Jusapol ha remarcado que "hay que garantizar la libertad de expresión, por mucho que se piense justamente lo contrario".

Según Buch, "lo que tiene que hacer Riera es explicar si ellos han cambiado de estrategia" y, después de que el independentismo haya llegado hasta aquí "gracias al respeto, la democracia y el pacifismo, ahora "piensan que la violencia les lleva a alguna parte".

"El camino de la violencia, de ir a pegar a los que piensan lo contrario a nosotros, no es nuestro camino", ha insistido Buch, que no obstante ha reconocido que, a tenor de las imágenes disponibles, en las cargas de los Mossos hubo "golpes de defensa que están por encima de la cintura y esto es una cosa que el protocolo no prevé", por lo que "se revisará toda la operación" y se tomarán decisiones.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido explicaciones a Buch por la actuación de ayer de los Mossos y ha dicho también que le preocupa su actitud frente a la realidad, ya que niega que se necesiten más agentes en Barcelona.

El líder del PP, Pablo Casado, ha llamado a la Fiscalía a actuar "contra estos energúmenos que apalean agentes de la policía y de la Guardia Civil", tras los altercados ocurridos ayer en Barcelona.

El presidente del grupo del PPC en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, ha instado a Colau a "condenar la actuación" de los Comités de Defensa de la República (CDR), unos "monstruos", ha dicho, creados por el presidente catalán, Quim Torra.

La diputada de Ciudadanos en el Parlament Lorena Roldán ha expresado su "máximo apoyo a los miembros del sindicato Jusapol" y ha afirmado que "los intolerantes separatistas intentan expulsar del espacio público a los que no piensan como ellos".

El conseller de Acción Exterior, Ernest Maragall, confía en que Buch presentará un informe "completo" sobre la actuación de los Mossos ayer durante las manifestaciones de signo contrario.

En cambio, desde su residencia en Suiza, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, adoptó anoche un tono más crítico con Buch en una serie de tuits en los que lamentó que se hubiese "autorizado" la manifestación policial y reprochó la "contundencia" de las cargas de los Mossos, aunque reclamó al independentismo que "incluso ante una provocación como" la de Jusapol responda con "resistencia pacífica".