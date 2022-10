Conseller Interior catalán: No dije que nombraría a mujer jefa de los Mossos

El conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, que destituyó al comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep María Estela, nombrado por él mismo hace pocos meses, afirma que sigue adelante con su idea de feminizar el cuerpo, pero puntualiza que cuando afirmó no dijo que nombraría a una mujer jefa "porque eso sería una cuestión estética".

En una entrevista en el diario Ara, el conseller afirma que no tiene conocimiento de que ningún mando haya ordenado detener una investigación porque si no "actuaría".

"Cualquier persona que cruce la frontera de la legalidad saldrá en globo", advierte Elena, que asegura que no tiene la percepción de que "haya ningún fuego que venga de dentro" del cuerpo de la policía autonómica.

Elena defiende que no se equivocó al nombrar a Estela comisario jefe porque "nombré a cuatro personas" para hacer un cambio y que el máximo mando de la policía autonómica no fuera una persona única "sino que fuera un equipo" porque "me parece que es más moderno, más transversal, más eficaz, pero también tiene sus dificultades".

"Necesitamos tener -agrega- unas estructuras más planas y no tan jerarquizadas".

Elena presume de la gestión hecha al frente de la consellería y destaca que el cuerpo de los Mossos d'Esquadra "durante este tiempo no sólo ha ampliado los efectivos y ha modernizado buena parte de su material, sino que estamos en el mar, hemos asumido la competencia de la investigación de los precursores de explosivos, la de las investigaciones transfronterizas y hemos accedido a las bases de datos de la UE de todas las organizaciones policiales".

Preguntado sobre qué está pasando para que haya habido seis cambios de comisario jefe en los Mossos en los últimos cinco años, Elena responde que "ha habido una movilidad muy grande en la política catalana porque está sometida a represión".

Respecto a su propuesta de feminizar el cuerpo de la policía autonómica, Elena aclara: "Cuando dije que iríamos hacia la feminización no dije que nombraría un jefe del cuerpo mujer, porque eso sería una cuestión estética".

"Dije -puntualiza- que progresivamente iríamos incrementando el número de mujeres en los cargos de dirección de mandos. Hemos pasado del 10% al 25%. Había tres comisarias de 30 y ahora hay siete; había un 21% de mujeres, ahora hemos hecho una propuesta de reserva de plazas que cada convocatoria un 40% como mínimo serán mujeres. La feminización va mucho más allá, son también los valores que comporta".

Asegura que entre las nuevas comisarias promocionadas no ve a ninguna "en particular" como futura comisaria jefa, y defiende que las cuatro nuevas promocionadas "estaban entre los 12 mejores de 34".

Respecto al por qué de la destitución del comisario Estela, el conseller reitera que "había desavenencias nucleares. Si he venido a transformar hay cuestiones a las que no puede renunciar. Hubo diferencias insalvables", una de ellas el nombramento "de una prefectura coral".

Califica de "mentira y frivolidad" las acusaciones de que con la excusa de la feminización del cuerpo quiera poner cargos más permeables en los lugares de decisión y defiende que es competencia de la consellería escoger "el modelo de mando".

INJERENCIAS POLÍTICAS Y POLICIALES

"Se hace mucha demagogia y los Mossos se utilizan para atacar políticamente a los responsables políticos (...) No permitiré injerencias policiales en las decisiones políticas, ni políticas en las policiales", reitera el conseller, que insiste en que él no decide dispositivos policiales y que los agentes han de cumplir lo que el juez ordena, también en los desahucios, aunque matiza que "el mecanismo a través del cual lo hacemos es el margen de discrecionalidad".

"No ha habido ninguna vulneración de una instrucción judicial, pero puedes enviar antes mediación por ejemplo. Esto es una decisión política. Si hace falta orden público y está ordenado por un juez, lo habrá", puntualiza.