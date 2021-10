Conseller Giró al Tribunal de Cuentas: es una decisión política de venganza

El conseller catalán de Economía y Hacienda, Jaume Giró, ha acusado este jueves al Tribunal de Cuentas de adoptar "una decisión política de venganza" después de rechazar los avales de 5,4 millones de euros a ex altos cargos presentados por la Generalitat a través del Institut Català de Finances (ICF).

Giró, tras la clausura en Lloret de Mar del foro de turismo BTM, se ha referido a esa investigación por promocionar el procés en el extranjero y ha insistido en que lo sucedido carece de respaldo jurídico.

"Se trata de una cuestión política, tomada por un órgano político formado por personas nombradas políticamente y que tienen su mandato caducado", ha manifestado.

A su entender, "todos los fundamentos jurídicos que amparan el decreto ley de los avales están totalmente confirmados por el Parlament, el Consejo de Garantías Estatuarias y la Abogacía del Estado, que decidió no recurrirlo".

Además, el conseller ha recordado que, en Cataluña, "sólo 19 de 135 diputados votaron en contra" y que "sólo Vox y el PP lo han recurrido".

"Curiosamente, hoy mismo el PSOE y el PP estaban negociando la renovación del mandato de estos señores del Tribunal de Cuentas", ha señalado Jaume Giró, quien ha añadido que "antes de que fuera definitivo, han corrido para emitir un dictamen, porque esto no es una sentencia, es una opinión".

Para Giró, lo que demuestra que se trata de una decisión política de venganza es "que el Tribunal de Cuentas pida el embargo inmediato de todos los exaltos cargos y servidores públicos" investigados.

"En todos los informes del 2011 al 2017 no encuentran anomalía alguna y, a partir del 2017 -año del referéndum de independencia-, le buscan los tres pies al gato", ha añadido.

El conseller ha confirmado que "el Govern presentará recurso ante el Tribunal de Cuentas para que argumente jurídicamente esta decisión" y ha insistido en la vigencia y legalidad de los avales presentados por la Generalitat a través del ICF.

De todos modos, si no se le reconoce, Giró volverá a entidades financieras dispuestas a avalar después de una negativa previa que entiende que no responde a razones comerciales, aunque no ha dado otro motivo para ello.

La clave, en todo caso, para el conseller de la decisión del Tribunal de Cuentas es que "si quisiera justicia y no venganza hubiese dado un plazo de semanas para poder responder al aval".