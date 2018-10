Un conseller decide trabajar y convoca un consejo de dirección en el Día de la Hispanidad

El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, ha convocado un consejo de dirección de su departamento coincidiendo con el Día de la Hispanidad, que es festivo en toda España.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, Calvet muestra una foto de la cúpula de su departamento reunida y asegura: "Un año más, en un día como hoy, celebramos un Consejo de Dirección del Departamento de Territorio y Sostenibilidad. Y un día más reivindicamos, trabajando, que os queremos en casa y libres", en alusión a los dirigentes soberanistas encarcelados.

Un any més, en un dia com avui, fem Consell de Direcció del Departament de Territori i Sostenibiltat. I un dia més reivindiquem, treballant, que us volem a casa i lliures, #LlibertatPresosPoliticsiExiliats pic.twitter.com/bCJIaW04zE