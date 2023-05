Conseller catalán de Interior anuncia que se afilia a ERC 9 años después de dejar el PSC

Nueve años después de abandonar el PSC por no compartir su rumbo respecto al proceso independentista, el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, ha anunciado hoy que se afiliará a ERC, la "casa grande de la izquierda nacional catalana", y ha cargado duramente contra el alcaldable socialista Jaume Collboni, al que ha tildado de "gente sin principios".

Así lo ha asegurado Elena en su intervención en un acto de campaña del candidato de ERC en Barcelona, Ernest Maragall, en el que también ha participado el líder republicano, Oriol Junqueras.

El titular de Interior ha elogiado a Maragall por tener un "un solo amo al que está dispuesto a servir: Barcelona", en contraste con el candidato socialista: "La ciudad no puede estar en manos de Collboni, ese tipo de político que dice lo que le dicen que diga, gente sin principios, que no asume sus responsabilidades. De esa gente no podemos fiarnos".

Elena ha recordado que tanto él como Maragall defendieron "honestamente" los principios del "catalanismo, el soberanismo y el socialismo" en el PSC (ambos formaron parte de su cúpula, pero acabaron abandonando el partido), pero ha reprochado a esa formación que "decidiera renunciar de forma unilateral al derecho de Cataluña a poder decidir su futuro".

Un PSC que "ahora ha decidido convertirse en el partido del 'statu quo', un partido conservador, que representa los intereses de los de siempre", ha señalado Elena, que ha agradecido en cambio la "generosidad e inteligencia" de Junqueras y de Marta Rovira para "abrir ERC e integrar todas las sensibilidades al servicio de la democracia".

Para el conseller, Esquerra se ha convertido en "la gran casa de la izquierda nacional de Cataluña", motivo por el que ha realizado un anuncio ante los centenares de asistentes al acto en la Rambla del Poblenou de Barcelona.

"Me gustaría dar un paso más. He pedido a Junqueras y Rovira su aval para incorporarme como afiliado de ERC. Y hacerlo en Barcelona, donde nací y me formé políticamente. Por Barcelona, por Cataluña, por la tradición republicana", ha expresado.

Una decisión que se produce nueve años después de su decisión de romper el carné socialista: en junio de 2014, sus discrepancias con la dirección del partido respecto al proceso soberanista llevaron a Elena a renunciar a la militancia del PSC y abandonar el grupo parlamentario.

Elena, que en 2011 había incluso optado a liderar el partido socialista, era por entonces la cabeza visible de la corriente crítica socialista Avancem, que agrupaba a dirigentes de los sectores más catalanistas del PSC. EFE

