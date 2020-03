Conseller Buch asegura que la Generalitat llamará al Ejército si lo necesitan

El conseller de Interior, Miquel Buch, ha asegurado este miércoles que el Govern no ha rechazado ningún tipo de ayuda por parte del Ejército para afrontar la crisis del coronavirus, entre otras cosas porque también lo pagan los catalanes: "Si lo necesitamos, ya le llamaremos".

Así lo ha indicado Buch en una intervención telemática en una sesión informativa del Parlament, en la que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y varios consellers han dado cuenta de la situación del coronavirus en Cataluña ante portavoces de todos los grupos de la cámara catalana.

El conseller de Interior ha negado que el Govern haya rechazado la aportación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) del Ejército: "La Generalitat no ha rechazado ninguna ayuda de nadie, y menos en la situación en la que estamos".

No obstante, ha puntualizado que la Generalitat tiene desde hace más de veinte años un sistema propio de emergencias y seguridad y ha indicado que si no han pedido la ayuda del Ejército hasta ahora ha sido para no "absorber" el apoyo del Estado hacia otras autonomías sin este tipo de competencias.

"En ningún caso queríamos absorber unas ayudas o necesidades que otros territorios seguramente tienen más que nosotros", ha insistido Buch, tras subrayar que el ejecutivo catalán entiende que otros territorios de España que no tienen competencias en seguridad y emergencias quizás puedan requerir la ayuda del Ejército.

En cualquier caso, Buch ha advertido que en la Generalitat tienen "muy claro" que el Ejército lo pagan también los catalanes. "Y si lo necesitamos, ya le llamaremos, no sufran", ha sostenido, como réplica a las quejas de algunos grupos de la oposición por el hecho de que todavía no lo hayan requerido. EFE

