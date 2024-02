El Consell niega autorizar el parque fotovoltaico de Son Sales: "La última palabra la tiene el Ayuntamiento de Marratxí"

El Consell ha negado haber autorizado un parque fotovoltaico en Son Sales, que podría afectar a áreas protegidas de Marratxí, asegurando que "la última palabra la tiene el Ayuntamiento".

Así se ha pronunciado este martes, en declaraciones a los medios, el conseller insular de Territorio, Fernando Rubio, en la inauguración de la carretera de Ses Salines a Colònia de Sant Jordi.

Rubio ha explicado que "el Consell ha emitido un informe de acuerdo con la Ley de Cambio Climático y con la Ley de Proyectos Industriales Estratégicos, ambas aprobadas en 2019". Un informe "eminentemente técnico", ha añadido, que "ha sido elaborado por los técnicos de la institución insular dentro de su ámbito competencial, que es el de ordenación del territorio y urbanismo", y "en el que tiene en cuenta que la última palabra es del Ayuntamiento de Marratxí". De este modo, ha insistido el conseller insular, el Consell demuestra "un respeto total a la autonomía municipal".

Lo que no entiende el actual equipo de gobierno del Consell, ha apuntado el conseller insular, es "el cambio de criterio que hace la oposición" con respecto a la actuación llevada a cabo por la institución "porque si no estaban de acuerdo con la aplicación de estas dos leyes por qué las aprobaron y por qué no las modificaron", se ha preguntado.

Rubio ha reiterado que los técnicos de la institución "han de aplicar la normativa" y es lo que han hecho con la elaboración de un informe que "no autoriza el parque fotovoltaico de Son Sales" sino que "se remite al Ayuntamiento de Marratxí para que pueda velar por sus áreas protegidas, que son las que tienen interés paisajístico".

En definitiva, ha concluido el conseller insular, lo que ha hecho el Consell de Mallorca es actuar en "cumplimiento escrupuloso de la legalidad, de la normativa, y coordinados con el Ayuntamiento".