El Consell de Mallorca recuerda a las víctimas de la violencia machista con un Memorial en Raixa

El Consell de Mallorca como cada año se ha sumado a las muestras de rechazo, reivindicación y condena de las violencias machistas en conmemoración del 25N, el Día Internacional para la Erradicación de la violencia contra las mujeres, pero este año lo ha hecho con la inauguración en la finca de Raixa de un Memorial a las víctimas.

En una nota de prensa, el Consell ha explicado este jueves que se trata de una instalación permanente dedicada a todas las víctimas de asesinatos de género en Mallorca, que se ha presentado durante un acto homenaje y de reivindicación al que se han invitado a las familias de las 39 mujeres asesinadas en Mallorca por la violencia de género desde 2003, cuando se tienen los primeros registros oficiales.

En el acto, presidido por la presidenta del Consell, Catalina Cladera, han participado la presidenta del Govern, Francina Armengol; el presidente del Parlament, Vicenç Thomàs; la delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo; alcaldes y representantes de los ayuntamientos donde residían las víctimas; y miembros de diversas asociaciones de mujeres.

"Es un lugar para el recuerdo y la reivindicación, que nos sirve también de espejo como sociedad", ha señalado la presidenta del Consell, Catalina Cladera, quien ha dedicado unas palabras de agradecimiento a los familiares que estaban presentes en el acto y también a quienes por diferentes circunstancias no han podido asistir. "Somos conscientes de que no podemos reparar el mal ni volver atrás, pero sí podemos hacer que Mallorca guarde un espacio sólo para ellas".

Recordar a las víctimas "es un acto de memoria histórica, de una historia que no queremos se repita y por eso no hay que olvidar, ni negar y seguir diciendo lo suficiente. Por todas las que han sido víctimas y para que no haya ninguna más", ha concluido Cladera.

Durante el acto que ha sido conducido por la actriz Catalina Florit se han leído cada uno de los nombres de las 39 mujeres asesinadas por violencia machista en Mallorca, y sus familiares, en algunos casos, o representantes institucionales en otros, han depositado una flor en el espacio dedicado a ellas, en los jardines de Raixa. También ha participado la intérprete Clara Fiol.

Por otra parte, y como cada año, el Consell de Mallorca se ha adherido con un manifiesto a los actos del 25 de noviembre, que también se ha compartido con todos los ayuntamientos de Mallorca. Un manifiesto institucional que reafirma su compromiso en seguir poniendo todos los medios para convertirse en una Mallorca en la que mujeres y hombres puedan vivir libres y en igualdad.

La idea del Memorial consiste en individualizar a cada una de las víctimas, identificarlas a través de una pieza única, que la representa y contextualiza, y que se configura como un elemento inacabado.