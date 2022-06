El Consell de Mallorca lanza la campaña 'No i Punt!' contra las agresiones sexistas

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, el conseller de Presidencia, Javier de Juan y la directora insular de Igualdad y Diversidad, Rosa Cursach, han presentado este viernes las novedades de la campaña 'No i Punt', que tiene como objetivo la prevención, detección, rechazo y atención de las agresiones sexistas.

En una nota de prensa, la institución insular ha señalado este viernes que a su vez, también sirve para combatir los estereotipos de género y las creencias que sustentan las violencias sexuales y para aumentar la seguridad de las mujeres.

"Salir, bailar y divertirse y respetar a la otra", éste es el mensaje de la campaña del No i Punt! para este año. "Después de dos años donde las fiestas y los encuentros estaban restringidos, animamos a todos a salir, a bailar y a divertirse, pero también a ser consciente de que por ningún concepto un ambiente de fiesta puede ser una excusa para justificar una agresión sexual, y que si no te dicen sí, es no y punto", ha expresado la presidenta Cladera, quien también ha remarcado que además de sensibilizar también indica cómo actuar.

En esta edición se han introducido algunos cambios en la campaña para conseguir una mayor efectividad como reducir la información para que el mensaje sea lo más directo posible. Así el contenido de los folletos contienen directrices claras sobre qué hacer en caso de sufrir o ver una agresión y los teléfonos de ayuda.

Los teléfonos anunciados en la campaña son el de emergencias 112, el del Centro de Información de la Mujer que funciona 24 horas --servicio gratuito y especializado del Consell de Mallorca que ofrece atención integral en los casos de violencia machista-- y el WhatsApp para mujeres jóvenes y adolescentes de la institución insular.

Por otra parte, en el QR que hay en los folletos y carteles se puede encontrar más información sobre la campaña en catalán, castellano inglés.

Todos los ayuntamientos de Mallorca dispondrán de material de la campaña, así como todas las imágenes para que el mismo las pueda utilizar y poner donde crea conveniente. Así, los municipios tienen a su disposición carpas y material informativo (chapas y folletos) para poner un punto de información y seguridad en la fiesta.

El Consell facilitará de forma prioritaria a los municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes la carpa con dos monitores con formación en igualdad. Ya hay 17 municipios que han pedido la campaña 'No i Punt!' para sus celebraciones.

A partir de este viernes, se realizan por los municipios tres sesiones informativas de coordinación de la campaña. En Palma este viernes tendrá lugar la primera de las tres sesiones programadas, el 13 en Inca y el 14 de junio en Sant Llorenç. Hay más de 70 personas apuntadas. El perfil son técnicos, regidores y policías locales de la comisión de fiestas.