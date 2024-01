El Consell de Mallorca continuará con su apoyo institucional y humanitario al pueblo ucraniano en 2024

El Consell de Mallorca, a través del Fondo Mallorquín de Solidaridad y Cooperación, continuará este 2024 con su apoyo institucional y humanitario al pueblo ucraniano.

Así lo ha asegurado el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, quien ha recibido este martes al cónsul general de Ucrania en Barcelona, Artem Vorobyov, para trasladarle el apoyo y la colaboración de la institución insular, según ha informado el Consell a través de una nota de prensa.

Durante el 2023, con la aportación de 100.000 euros por parte de la institucional insular, el Fondo Mallorquín de Solidaridad ha desarrollado tres proyectos de ayuda humanitaria para apoyar a los municipios ucranianos de Odesa y Dnipro en la acogida e integración de personas desplazadas y con ayuda de emergencia, servicios básicos y el apoyo a los municipios en la atención integral a personas desplazadas en el interior de Ucrania y población residente afectada por la guerra.

El presidente del Consell de Mallorca ha asegurado que la institución insular "no se olvida de la crítica situación que vive la población de Ucrania".

"El Consell está comprometido en movilizar todos los recursos posibles para ayudar al pueblo ucraniano a través de las acciones de cooperación, que coordina el Fondo Mallorquín de Solidaridad para que la ayuda sea lo más efectiva posible y garantizar que los proyectos financiados responden a las necesidades reales del país", ha indicado Galmés.

Por otro lado, la red de bibliotecas del Consell de Mallorca contará con un fondo de libros en ucraniano, destinado al préstamo para la comunidad ucraniana residente en Mallorca.

Se trata de una iniciativa a petición de la Asociación AMAR Ucrania y el Consulado General de Ucrania en Barcelona, que ya está presente en 45 países del mundo y cuenta con el apoyo de la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska.

En el encuentro también han participado la presidenta de la asociación mallorquina de ayuda a los refugiados de Ucrania (AMAR Ucrania), Anastasia Kvach, el presidente de la Asociación de Familia Ucraniana, Yuriy Zubko, y el presidente de Help to Ukraine Childrens from Majorca, Igor Volodko.