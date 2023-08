El Consell de Mallorca aprueba volver a activar la bolsa de plazas turísticas

El pleno del Consell de Mallorca ha aprobado este lunes, con 19 votos a favor y 13 en contra, una moción de El PI para volver a activar la bolsa de plazas turísticas.

En concreto, el PI ha presentado una moción en la que ha propuesto "hacer una nueva regulación turística que permita el intercambio de plazas entre particulares y potencie el cambio de uso como mecanismo de decrecimiento turístico", así como "volver a activar la bolsa de plazas turísticas".

Durante el pleno, el conseller de Turismo, Marcial Rodríguez, ha presentado una transacción que El PI ha aceptado. Así, Rodríguez ha especificado que "la medida propuesta no suponga en ningún caso el incremento de ninguna plaza del techo de plazas global fijado ya en Mallorca", entre otras cuestiones. De este modo, MÉS per Mallorca y el Grupo Socialista han votado en contra y PP, Vox y El PI, a favor, quedando aprobada la moción.

El conseller y portavoz de El PI en el Consell, Antoni Salas, ha defendido que "la presión humana que sufren las Islas es demasiado grande y no se puede crecer más en plazas turísticas, pero sí hay que dejar que los propietarios puedan realizar este intercambio y este intercambio no se puede hacer si no existe esta bolsa de plazas turísticas".

Además, ha destacado que "en ocho años la izquierda no ha hecho nada por detener este crecimiento desmedido". "La bolsa de plazas turísticas debe mantenerse, sin un crecimiento y seguir trabajando, persiguiendo y castigando la oferta ilegal", ha añadido.

También ha hecho hincapié en la necesidad de "apostar y fomentar el cambio de uso con la eliminación, total o parcial de plazas turísticas obsoletas, para rebajar la presión que viven los ciudadanos de Baleares". "Potenciar el cambio de uso servirá también como medida en materia de vivienda para hacer frente a las enormes dificultades existentes para poder encontrar viviendas a precios asequibles", ha insistido Salas.