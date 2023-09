El Consell asegura creer en el cambio climático y niega "fricciones" entre PP y Vox: "Somos un único gobierno"

La portavoz del Consell, Ruth Merino, ha garantizado que el gobierno valenciano reconoce que "el cambio climático existe", después de que el conseller de Agricultura, José Luis Aguirre, hablara de "fanatismo climático", y que no hay "ninguna fricción" entre PPCV y Vox como socios en la Generalitat.

"Evidentemente, somos personas diferentes y no tenemos por qué estar de acuerdo al cien por cien. Lo que sí puedo asegurar es que no existe ninguna fricción entre ningún miembro del Consell en la acción de gobierno: no hay disputas internas a la hora de que se retrasen medidas o se bloqueen otras. Porque la acción de gobierno la tenemos clarísima: todos trabajamos en equipo y somos un único gobierno", ha aseverado al ser preguntada por si contemplan establecer una de comisión de seguimiento del pacto de gobierno ante las diferencias que puedan s

Así lo ha expuesto Merino, que forma parte de la cuota del PP en el Consell, en la rueda de prensa tras la reunión semanal de gobierno. Este jueves, Aguirre (Vox) presentó las líneas de su departamento en Les Corts y cargó contra el "fanatismo climático" y la "sumisión a la Agenda 2030" de sus predecesores en la Generalitat.

Ante estas palabras, la portavoz ha remarcado que, después de la comparecencia de Aguirre, "otra consellera abogó claramente por luchar contra los efectos del cambio climático", en alusión a la de Medio Ambiente, la 'popular' Salomé Pradas. "El cambio climático existe, así lo dijo ella, y vamos a trabajar en la sostenibilidad necesaria y siempre con un equilibrio con el desarrollo económico", ha recalcado.

"SIN FANATISMOS, NI DE UN LADO NI DE OTRO"

Dicho esto, ha puntualizado: "Sin fanatismos, por supuesto, porque no llevan a ningún sitio, pero ni de un lado ni de otro".

Merino ha garantizado así que en todas las medidas que adopte el Consell "se va a ir viendo" que respetan "absolutamente" el medioambiente y creen que es compatible con el desarrollo de la Comunitat Valenciana. "Se puede llegar a un equilibro y lo vamos a hacer todos en la misma línea", ha insistido.

Por tanto, ha asegurado que el Consell "sí" cree en la Agenda 2030 y ha rechazado que los consellers pertenezcan a las "élites globalistas" a las que aludió el titular de Agricultura en su comparecencia.