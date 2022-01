El Consejo de Transparencia insta al Gobierno a detallar cuánto gasta Moncloa en mascarillas y gel hidroalcóhólico

Presidencia se negó alegando que tendría que reelaborar "toda la información contable del Estado" pero otros Ministerios sí dieron datos

El Consejo de Transparencia ha instado a Moncloa a detallar cuánto gasta Presidencia del Gobierno en mascarillas, guantes y gel hidroalcohólico, una información que le fue solicitada el año pasado por un ciudadano al que le fue denegada con el argumento de que para poder proporcionarle los datos concretos que pedía habría que "elaborar nuevamente toda la información contable del Estado".

En concreto, el solicitante reclamó "toda la información sobre las cantidades que se viene gastando y pagando por el pueblo en mascarillas, guantes, y líquidos hidroalcohólicos para las personas que componen el Gobierno de España" y pidió detalles sobre las partidas presupuestarias a las que se cargan esos gastos.

La Secretaría General de la Presidencia del Gobierno inadmitió la solicitud alegando que los Presupuestos no contemplan una dotación económica diferenciada para el gasto en esos materiales y que, en cualquier caso, la herramienta informática con la que se gestiona el presupuesto no permite individualizar esos importes.

"PASAN OLÍMPICAMENTE"

Eso sí, Presidencia envió al solicitante el enlace en el que podía consultar las cuentas y los créditos asignados a los diferentes órganos gestores en 2021. "No contestan a la solicitud realizada. Es la norma habitual, pasan olímpicamente de quienes pagamos sus sueldos", se quejaba el solicitante en la reclamación que presentó ante el Consejo de Transparencia, recogida por Europa Press.

El Consejo pasó la queja a Moncloa y la Secretaría General de Presidencia insistió en la inadmisión. "No es posible individualizar el importe que corresponda a los gastos ocasionados con motivo de la adquisición en mascarillas, guantes o líquidos hidroalcohólicos de las personas que componen el Gobierno de España, sin que ello supusiera elaborar nuevamente toda la información contable del Estado", reiteró.

Agregaba que, además, tendría que hacer esa reelaboración "paralelamente en dos soportes diferentes, el oficial que responde a los requisitos de información que demandan los órganos de control presupuestario, y uno propio que permitiera atender demandas de información particulares".

Sin embargo, Transparencia da la razón al solicitante y admite su reclamación incidiendo en que, de hecho, otros departamentos ministeriales, como Sanidad y Transición Ecológica, sí han respondido a solicitudes del mismo tenor cursadas por la misma persona.

TRANSICIÓN ECOLÓGICA SÍ LE CONTESTÓ Y BIEN

En su resolución, recogida por Europa Press, el Consejo explica que la Unidad Central de Información de Transparencia remitió a los distintos ministerios las solicitudes presentadas por este ciudadano, y sugiere a Moncloa que siga el ejemplo del Departamento que dirige la también vicepresidenta tercera, Teresa Ribera.

Transición Ecológica informó al solicitante de que proporciona estos productos de forma gratuita a todos los empleados públicos, incluidos los altos cargos y la ministra, y ofreció datos de distintas partidas asignadas a nivel global.

"Recordemos que se trata de información sobre el uso de fondos públicos y ha sido facilitada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico", enfatiza Transparencia, que rechaza el argumento de Presidencia del Gobierno sobre que para ofrecer los datos que pide el ciudadano tendría que reelaborar la contabilidad del Estado.

"No se trata de individualizar el importe que corresponda a los gastos de las personas que componen el Gobierno de España, sino de facilitar los gastos por los conceptos solicitados, en el presente supuesto, que correspondan a la Presidencia del Gobierno", aduce el Consejo, quien avisa a Moncloa de que bastaría con recopilar esos datos sin necesidad de reelaborar nada.

"No hay que olvidar, como señalan nuestros tribunales, que el volumen o el esfuerzo que debe realizarse para proporcionar la información no puede considerarse como un elemento de juicio determinante a la hora de rechazar el acceso a la información y no debe confundirse con una acción de reelaboración de la información", recalca.

Con todos estos argumentos, el Consejo de Transparencia insta a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno a informar de las cantidades gastadas en mascarillas, guantes y líquidos hidroalcohólicos, concretando en qué partidas se incluye en los presupuestos.

De hecho, le aconseja que imite a Transición Ecológica y facilite los datos de las distintas partidas asignadas a nivel global, así como los precios unitarios obtenidos en los diferentes contratos hasta la fecha (número y tipo de mascarillas y precio por unidad, y tipo de contrato e importes para los geles hidroalcohólicos).