El Consejo por la República pide no limitarse a una negociación con el Estado

El Consejo por la República, espacio parainstitucional liderado desde Bélgica por el expresident Carles Puigdemont, ha emplazado este lunes al independentismo a "no limitar su estrategia" a una negociación con el Estado.

Así lo ha expresado en su primer pronunciamiento público desde la investidura de Pere Aragonès como presidente de la Generalitat.

El Consejo por la República "saluda" la investidura de Aragonès y "celebra la constitución de un gobierno de coalición entre ERC y Junts, con el apoyo de la CUP", a los que emplaza a "trasladar al ámbito del Parlament y del Govern la voluntad de la mayoría independentista del 52%" de las elecciones del 14F.

En su comunicado, el Consejo por la República apuesta por "hacer valer el mandato surgido del referéndum del 1-O y de la declaración de independencia" del 27 de octubre de 2017 "como base para culminar el proceso de independencia de Cataluña".

La entidad que preside Puigdemont se ofrece como "punto de encuentro de todas las fuerzas políticas y sociales del independentismo", desde el que poder construir un "consenso político y estratégico" que no puede basarse "en la renuncia a ninguna de las vías democráticas y pacíficas" hacia la independencia.

Y explícitamente emplaza al Govern de Aragonès a no renunciar a ninguna de estas vías, porque "el independentismo no puede limitar su estrategia solo a una negociación con el Estado español, que probablemente no garantizará el derecho a la autodeterminación de Cataluña".

El movimiento independentista, añade, "debe preparar también de manera rigurosa y metódica las condiciones necesarias para responder con éxito a la confrontación a la cual el Estado probablemente nos conducirá si queremos culminar el proceso de constitución de la república catalana independiente".

El papel del Consejo por la República había sido uno de lo escollos que habían dificultado el acuerdo entre ERC y JxCat y, en su comunicado, que hace eco de ello.

En concreto, hace referencia al acuerdo de gobierno, que prevé que ERC, JxCat, la CUP, la ANC y Òmnium Cultural formen una dirección estratégica unitaria que se "coordinará" con el Consejo por la República, que a su vez se "reformulará" para poder ser en un futuro el paraguas en el que se inscriba esa dirección estratégica.