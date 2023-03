El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de la ley de paridad

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto ley de paridad para garantizar el mismo número de hombres y mujeres tanto en empresas públicas como en privadas. Es la antesala del segundo foco que esta tarde se pondrá en el Congreso. Allí PSOE y Unidas Podemos escenificarán sus alejadas posturas en la reforma que el PSOE ha presentado a una de las normas estrella de Irene Montero, la ley del 'Solo sí es sí'.

Uno de los puntos clave de la futura ley es establecer una cuota de mujeres para órganos de Gobierno como el Consejo de Ministros y otros espacios de toma de decisiones como la dirección de grandes empresas, que deberán garantizar que el 40% de sus componentes son mujeres.



Concretamente, estarán obligadas a cumplir con este porcentaje todas las empresas cotizadas o entidades de interés público con más de 250 trabajadores y 50 millones de volumen de negocio anual, así como las juntas de gobiernos de los colegios profesionales y los jurados que concedan premios financiados con dinero público.



Además, la norma fijará la obligatoriedad de las listas electorales cremallera, es decir, que integren a hombres y mujeres con una alternancia total.



La propuesta de Sánchez, lanzada el fin de semana durante un acto del PSOE para celebrar el 8M, ha suscitado críticas en la derecha, que la tilda de electoralista.



El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha instado a Sánchez a "no imponer a los demás la paridad sino a sí mismo" y ha criticado que el Ejecutivo haya presentado como una "gran novedad" una ley que únicamente cumple con la obligación de trasponer una directiva europea que fue propuesta por el Partido Popular Europeo.



Asimismo, la portavoz de los populares en el Congreso, Cuca Gamarra, ha señalado que una ley como esta debe ser consensuada en el Parlamento y con los agentes sociales, ya que afecta al ámbito empresarial.



Desde Vox, la portavoz adjunta del partido en el Congreso, Inés Cañizares, ha tildado la norma de "propaganda sectaria" y la ha rechazado porque, en sus palabras, el Gobierno no puede dar "muchas lecciones por el buen trato a las mujeres".



Por su parte, la portavoz nacional de Ciudadanos, Patricia Guasp, ha defendido la meritocracia como forma de llegar a los puestos de decisión y ha considerado que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres no se consigue con cuotas sino con políticas eficaces y eficientes.



Por el contrario, las ministras socialistas celebran la iniciativa, que, en palabras de la titular de Política Territorial y portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez, será vista por el contexto internacional como una ley "puntera".



La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, también considera que hay que "aprovechar plenamente el talento femenino, por razones de política social y eficiencia económica", mientras que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha destacado que la norma consolidará a España como "un auténtico faro en materia de igualdad entre hombres y mujeres".



También han habido buenas palabras desde Podemos, cuya portavoz en la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto, ha señalado que "todas las medidas que vayan encaminadas a avanzar en igualdad son una buena noticia".