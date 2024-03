El Consejo de Gobierno aprobará mañana 8,4 millones para el acelerador lineal y la radioterapia de Soria

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este miércoles que mañana llevará al Consejo de Gobierno la aprobación de 8.400.000 euros para el acelerador lineal y para las obras de la unidad satélite de radioterapia "que tanto tiempo llevaban esperando en Soria".

"Los compromisos del Gobierno de Castilla y León se cumplen en hechos", ha asegurado el presidente de la Junta que ha comparado esos cumplimientos con el "listado de incumplimientos con Castilla y León" que prevé por parte del Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente.

De este modo se ha pronunciado el presidente de la Junta al portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, que había pedido a Fernández Mañueco que se pronuncie sobre el trazado concreto por el que apuesta para la conexión ferroviaria de Soria, el Corredor Atlántico o con el Corredor Mediterráneo.

Fernández Mañueco ha ratificado su apuesta por el Corredor Atlántico "desde el minuto uno" y ha explicado que también se ha apuntado al Corredor Cantábrico-Mediterráneo con una conexión para Soria con Castejón "pero sin dejar de reivindicar la Soria-Torralba". Dicho esto, ha aclarado al político soriano que debe llamar a la ventanilla del Gobierno de España, al que le corresponde el impulso de los grandes y de los pequeños corredores ferroviarios.

"Somos y vamos a ser exigentes con el Gobierno de España y vamos a cumplir con los compromisos en Soria", ha sentenciado el presidente de la Junta que se ha mostrado a favor de todas las iniciativas que beneficien a Soria por estar en "el elemento principal de Castilla y León".

No obstante, ha aclarado frente a "localismos excluyentes" que al igual que la Junta de Castilla y León apoya a la provincia de Soria y su conexión al Corredor Atlántico y al Corredor del Mediterráneo también apoya la Ruta de la Plata. "Sólo faltaba!", ha exclamado el jefe del Ejecutivo.

Por su parte, Ceña ha lamentado la falta de definición de la Junta respecto a la conexión de Soria y ha acusado a Fernández Mañueco de considerar que es "un tema menor" en el que "no está dispuesto a dar la batalla".

Ceña ha puesto como ejemplo el reciente foro de impulso al Corredor Cantábrico Mediterráneo celebrado en Logroño en que el que "tuvo que ser" el presidente de Aragón el que defendiese vehementemente la Soria-Castejón. "Tuvo que ser el señor Azcón porque ustedes estaban mirando para otro lado", ha reprochado el soriano que ha diagnosticado al presidente de la Junta de sufrir un mal que en psicología se llama "indefensión aprendida".

"No puede romper la cadena que le une a la calle Génova, no puede romper la cadena para representar de verdad los intereses de los sorianos, de los castellanos y leoneses. Usted no sabe lo que tiene que hacer, no defiende Soria", ha zanjado.