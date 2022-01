El Consejo de Gobierno aceptará este lunes la compensación a Andalucía por el IVA de 2017 prevista en los PGE de 2022

El Consejo de Gobierno andaluz, que se reúne este lunes en Cádiz, aceptará este lunes la compensación a la comunidad autónoma de Andalucía en relación a la liquidación del IVA del año 2017, prevista en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este año 2022.

Así figura en el orden del día de la reunión del Consejo de Gobierno de este lunes, consultado por Europa Press, que se celebrará en el Oratorio de San Felipe Neri de la capital gaditana, y no en el Palacio de San Telmo de Sevilla como normalmente, y un día antes de lo habitual, ya que el martes estará el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en Bruselas, en el marco de una visita a la capital comunitaria que incluye su intervención en el pleno del Comité de las Regiones.

En concreto, en el orden del día del Consejo se contempla la "propuesta de acuerdo por el que se acepta la compensación a la Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con el efecto de la implantación del suministro inmediato de información (SII) para el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en la liquidación de los recursos del Sistema de Financiación Autonómica de 2017, en los términos previstos por la disposición adicional nonagésima de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022".

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, trasladó el pasado verano a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que el Gobierno les transferiría en torno a 3.000 millones de euros como devolución de la liquidación del IVA del año 2017.

El pasado mes de mayo, el Tribunal Supremo dio parcialmente la razón a la Junta de Castilla y León y a la Xunta de Galicia y, en dos sentencias, obligó al Gobierno central a devolver una parte de la liquidación del IVA de 2017.

Tras ello, la ministra María Jesús Montero anunció la aprobación de una partida presupuestaria en 2022 para "solventar el perjuicio económico que supuso para las comunidades autónomas el cambio normativo que aplicó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2017, y que supuso recibir menos recursos en 2019", según argumentó.

En concreto, la aprobación del llamado Suministro Inmediato de Información (SII IVA) provocó que las comunidades perdieran un mes de recaudación por este impuesto, según indicaron desde el Ministerio de Hacienda. Por su parte, desde la Junta de Andalucía se ha venido reclamando en los últimos meses al Gobierno más de 500 millones de euros por esa liquidación.

CREACIÓN DE LA MEDALLA AL MÉRITO DE PROTECCIÓN CIVIL DE ANDALUCÍA

Al margen de esa cuestión, el orden del día del Consejo de Gobierno de este lunes contempla también el proyecto de decreto por el que se crea y regula la Medalla al Mérito de Protección Civil de Andalucía.

Asimismo, el Consejo de Gobierno instará a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio a impulsar "por el trámite de urgencia" el Reglamento de desarrollo de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (Lista).

Otro punto del orden del día es una propuesta de acuerdo por el que se autoriza el expediente de gasto derivado de la contratación, por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, de los servicios de diversas operaciones de conservación en varios tramos de la Red Autonómica de Carreteras de Andalucía, por un importe total de 28.200.479,89 euros, IVA incluido.

También el Consejo de Gobierno prevé tomar conocimiento de la aprobación, por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones de medidas de apoyo urgente para proyectos para la mejora de las instalaciones de tratamiento mecánico-biológico existentes para incrementar su eficacia en la recuperación de materiales susceptibles de ser reciclados, dentro del Plan de Apoyo a la Implementación de la Normativa de Residuos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se efectúa su convocatoria.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Otra propuesta de acuerdo que va al Consejo de Gobierno de este lunes es para tomar conocimiento de la participación de la Junta de Andalucía en el proyecto de cooperación 'Overcoming Barriers for Innovation in the Entrepreneurship Ecosystems of Andalusia, Navarre, Extremadura, and Madrid', enmarcado en la actual convocatoria de la Dirección General de Apoyo a las Reformas Estructurales (DG Reform) de la Comisión Europea, para brindar asistencia técnica a los estados miembros (EEMM) para llevar a cabo reformas institucionales, estructurales y administrativas, que propicien el crecimiento económico, la creación de empleo y la inversión sostenible.

ASUNTOS RELATIVOS A LA PROVINCIA DE CÁDIZ

Por otro lado, dado que la reunión del Consejo de Gobierno se celebra en Cádiz, el orden del día incluye una amplia relación de asuntos relativos a la provincia gaditana, como la propuesta de acuerdo por el que se toma conocimiento de la asignación a la Unidad Aceleradora de Proyectos de Interés Estratégico del impulso del proyecto de Indorama Ventures Química para el reciclado de PET y fabricación de resina en el Campo de Gibraltar.

Asimismo, el Consejo de Gobierno aprobará una declaración institucional de apoyo a la candidatura de Cádiz a sede del X Congreso Internacional de la Lengua Española, y se dará por enterado de la resolución del director gerente del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, por la que se declara la emergencia de las actuaciones derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, en virtud de la cual se ha realizado la contratación de una serie de obras en centros sanitarios adscritos a la Plataforma Logística Sanitaria de Cádiz.

Por su parte, el capítulo de informes de consejeros está en esta ocasión centrado casi en exclusiva en la provincia de Cádiz, e incluyen, entre otros, uno actualizado del vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, sobre la ITI de Cádiz, y otro sobre el Plan Territorial de Sostenibilidad Turística de Andalucía 2022-2024 (PTST), en la provincia.

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, presentará un informe de balance y ejecución de proyectos de la Unidad Aceleradora de Proyectos en la provincia de Cádiz, mientras que el titular de Educación y Deporte, Javier Imbroda, informará sobre actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz; la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, sobre infraestructuras hidráulicas impulsadas en la provincia durante el período 2019/2021, mientras que la responsable de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, hará lo propio sobre actuaciones de su departamento.

Otros informes serán los que presente la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, sobre actuaciones en carreteras de la provincia de Cádiz en la presente legislatura; sobre el estado de situación del tren de la Bahía de Cádiz, y sobre actuaciones en materia de vivienda, rehabilitación y arquitectura en la provincia gaditana.