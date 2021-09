El Consejo de Europa urge a España a despolitizar el CGPJ

El Consejo de Europa urgió este jueves a las autoridades españolas a reformar el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dada la "politización" que se percibe en esa institución.

El Grupo de Expertos contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa, que centra este informe en los progresos hechos desde que evaluó la situación en 2013, pone el acento en que "cada vez que se ha realizado una nueva selección del CGPJ, se han expresado dudas con la negociación política y el regateo entre partidos para ocupar cargos judiciales clave".

El Greco insiste en que el órgano judicial lleva bloqueado más de dos años y en que no ha habido avances desde que hace ocho años recomendó "eliminar la selección de jueces por los políticos".

A ese respecto, hace notar que "las críticas al sistema en el ámbito nacional siguen siendo muy fuertes y han trascendido al ámbito internacional".

LOS JUECES: "ES UN CLAMOR"

Tres de las cuatro asociaciones de jueces españolas creen que el informe del Grupo de Expertos contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa refleja que es "un clamor en España y fuera de España" que hay que reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para despolitizarlo.

Así lo estiman la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente que defienden volver al sistema por el que doce de los veinte vocales del CGPJ serían elegidos por los miembros de la carrera judicial y los otros ocho por Congreso y Senado. En la actualidad estas cámaras legislativas nombran a los veinte vocales.

La portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, ha destacado en declaraciones a Efe que el pronunciamiento del Consejo de Europa es el que viene advirtiendo a los últimos gobiernos de España de que hay que cambiar la ley.

Ha recordado que la APM defiende la elección de doce de los veinte vocales del CGPJ por los miembros de la propia carrera para garantizar la independencia del Poder Judicial, que "no es percibida por los ciudadanos" con el sistema actual de elección por el Congreso y el Senado de todos ellos "mimetizando en el órgano de gobierno de los jueces las mayorías parlamentarias".

Del Barco ha insistido en que "lo que nos pide Europa es que garanticemos la independencia del Poder Judicial", y ha recordado que el Tribunal Constitucional ya dijo que hay que desvincular al CGPJ del debate político y la representación política pues la legitimación del Poder Judicial emana de la Constitución.

Ha lamentado que PSOE y Unidas Podemos se nieguen a modificar la ley y se ha mostrado pesimista respecto a que el grupo socialista impulse ya la reforma tras este último informe de Greco, pero ha reclamado "sentido de Estado".

Por su parte, el portavoz de la asociación judicial Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero, ha dicho: "No tiene sentido poner en duda que es una reforma necesaria y que se siga atacando a quienes así lo defendemos acusándonos de no seguir criterios democráticos. Se trata ya de una cuestión de política de Estado".

Ha aclarado que con ello no quiere decir que no haya que renovar ya el CGPJ, "pues una cosa no quita la otra pero el problema es más grave y debe ser abordado".

Vaquero ha destacado que "el pronunciamiento del Consejo de Europa es una nueva voz, que en la lucha contra la corrupción ve muy importante la independencia del Poder Judicial", y ha recordado que la Unión Europea indica que al menos la mitad de los miembros del CGPJ deben ser elegidos por los integrantes de la carrera judicial para evitar el control del órgano de gobierno de los jueces por el Poder Legislativo.

La portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, Ascensión Martín, ha señalado que lo que ahora es urgente es renovar el CGPJ ya que hace casi tres años que sus actuales miembros cumplieron su mandato, para asegurar el buen funcionamiento de la Administración de justicia, "que está en peligro".

Ha añadido que hay que renovar ya el CGPJ con el sistema actual de elección de todos los vocales por el Congreso y el Senado y posteriormente ver la posibilidad de modificar la ley para que esté representada la judicatura con la forma de nombrar a los doce vocales de procedencia judicial.

Pero ha insistido en que tal renovación no puede esperar a esa reforma pues hay nombramientos pendientes como plazas del Tribunal Supremo que están impidiendo, por ejemplo, el buen funcionamiento de este órgano.

Sin embargo, la presidenta de Foro Judicial Independiente, Concepción Rodríguez, ha destacado que el informe Greco dice que hay que reformar "ya" el sistema de elección de los vocales del CGPJ para garantizar la independencia judicial y para recuperar la confianza de los ciudadanos en la Justicia, "que está mermada", antes incluso que abordar su renovación con el sistema actual.