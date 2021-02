El Consejo Electoral de Ecuador analiza revocar las acreditaciones a dos observadores españoles

El Consejo Electoral de Ecuador (CNE) analiza revocar las acreditaciones a dos observadores españoles, el eurodiputado de Izquierda Unida (IU) Manu Pineda y el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero, para los comicios del domingo al considerar que podrían haber generado "dudas sobre la transparencia del proceso".

Según ha señalado la presidenta del organismo, Diana Atamaint, este jueves en declaraciones a los medios, el vicepresidente y consejero del CNE, Enrique Pita, ha interpuesto una denuncia contra ambos que está siendo analizada por el departamento jurídico.

Pita asegura que las declaraciones que ambos han emitido a través de sus redes sociales infringen la norma electoral que obliga a que los observadores se rijan por principios de imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad, según informa 'El Comercio'.

Manu Pineda y Juan Carlos Monedero han utilizado sus cuentas de Twitter para referirse al proceso electoral ecuatoriano y mostrar "preocupación" por cómo se ha desarrollado.

Pineda aseguró estar preocupado por "las noticias que llegan de Ecuador. Amenazan con destituir a vocales del CNE si no suspenden las elecciones. La comunidad internacional está vigilante ante cualquier amenaza que ponga en riesgo la realización de las elecciones y afecte la democracia en Ecuador".

También Monedero opinó sobre los eventos en Ecuador, asegurando que "solo hay una razón, Revolución Ciudadana va por delante en todas las encuestas", en referencia al partido creado por el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, que se incluye en la coalición Unidos por la Esperanza (UNES), cuyo candidato, Andrés Arauz, encabeza las encuestas como favorito.

Pita ha considerado que "el hecho de que observadores internacionales se hagan eco de estas denuncias (de una supuesta interrupción de las elecciones) sin prueba ninguna, simplemente con el hecho de afinidades ideológicas con los actores que están buscando crear confusión, es inaceptable".

El Parlamento Europeo ha avisado este martes de que no ha enviado ninguna misión de observación a las elecciones que se celebrarán en Ecuador el próximo domingo, por lo que no valorará sus resultados y si algún eurodiputado lo hace será a título individual y no en representación de la institución.