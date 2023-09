El Consejo del Movimiento Ciudadano urge al alcalde a convocar la comisión sobre el cambio climático

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) ha solicitado al alcalde de Córdoba, el popular José María Bellido, la "inmediata convocatoria de la segunda sesión de la Comisión sobre el Cambio Climático, la primera en este mandato", para que "se cumpla la necesaria periodicidad de sus reuniones y se puedan canalizar las propuestas que desde sectores sociales se vienen realizando".

En este sentido y en una nota, el CMC ha afirmado que, de esta forma, "se evitaría generar una estrategia confusa y de precipitaciones para dar paso al debate amplio y a la toma de decisiones con participación ciudadana".

Para el CMC, el cambio climático "necesita de una estrategia polisectorial que debe refrendarse en el documento que existe actualmente, que solo está aprobado inicialmente y que debe seguir su proceso de aprobación abriéndolo a la sociedad más de lo que hasta ahora se ha hecho".

"Se debería aprobar de forma definitiva y estar plenamente vigente antes de final de año, paralelamente a la aprobación del presupuesto municipal donde debería aparecer claramente reflejado con partidas suficientes", han afirmado desde el consejo.

Por otro lado, mientras que se aprueba el plan de forma definitiva, el CMC ha recalcado que "hay que adoptar decisiones inmediatas para que el ayuntamiento adecue sus actuaciones a la realidad evidente del cambio del clima en nuestra ciudad". Así, ha añadido, "se deben dar instrucciones precisas a todos los departamentos para que analicen sus programas, obras, equipamientos, servicios y actividades y las modifique a la luz de la nueva realidad climática y la que se nos avecina. Hay que agilizar a este respecto la aplicación de la ordenanza de movilidad sostenible y otras normativas complementarias".

Para el CMC "no es posible que se sigan poniendo trabas a soluciones energéticas no contaminantes; realizar obras faltas de arboleda, sombras, agua o asfaltado que crea áreas de calor, mantener equipamientos diseñados sin sombras y sin soluciones bioclimáticas adecuadas para vencer el calor o programar actividades en espacios inadecuados por falta de elementos contra el calor". En definitiva, "no se puede por un lado seguir elaborando un plan teórico, mientras en la práctica seguimos de espaldas a lo que en él se incluye", han lamentado.