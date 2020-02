Consejero vasco: La empresa es la responsable de la estabilidad del vertedero

El consejero vasco de Medio Ambiente, Iñaki Arriola, ha asegurado que la empresa Verter Recycling SL es "plenamente responsable" de la seguridad y estabilidad del vertedero de Zaldibar que colapsó el pasado día 6 sepultando a dos trabajadores que aún no han sido localizados.

Arriola comparece este martes junto con el lehendakari, Iñigo Urkullu, y otras tres consejeras del Gobierno Vasco en la Diputación Permanente del Parlamento para explicar la gestión del Ejecutivo autonómico tras el derrumbe.

Ha precisado que el verano pasado el vertedero fue sometido a una inspección "exhaustiva y meticulosa" que detectó 23 "desviaciones", aunque ninguna grave ni "vinculada con la estabilidad".

Ha señalado que el vertedero se estaba llenando a un ritmo mayor del previsto inicialmente pero que no hay limitación legal para ello y que "depende de un correcto Plan de Explotación y cumplimiento de la Autoridad Ambiental Integrada, que hace plenamente responsable a la propiedad de la seguridad y estabilidad del vertedero".

Con el proyecto inicial el vertedero iba a tener una vida útil de 35 años desde su entrada en funcionamiento en 2011 y que con el actual ritmo de llenado "le podían quedar un máximo de dos o tres años, hasta 2022", ha expuesto Arriola, que ha recordado que Verter Recycling tenía permiso para almacenar amianto.

Desde la apertura del vertedero se han practicado siete inspecciones y en varias se encontraron algunos incumplimientos "no relevantes", aunque en 2014 y 2017 el grado de incumplimiento fue calificado de "medio-alto".

La última inspección fue en junio y julio de 2019 y detectó 23 faltas, ninguna grave. "En absoluto había indicio alguno que hiciera pensar que el vertedero presentaba problemas de estabilidad", ha aseverado.

En todo caso esos incumplimientos han motivado un expediente sancionador que Arriola firmará "en los próximos días". Además, se le abrirá otro por el derrumbe del día 6.

En la misma comparecencia la consejera de Salud, Nekane Murga, ha asegurado entender las "dudas" e "inquietud" de los vecinos de la zona por la posible afección de este suceso en la calidad del aire y del agua y, por tanto, en la salud de las personas.

Los valores "elevados" de furanos y dioxinas que se han detectado "no suponen un riesgo para la salud", pero "hay que aplicar el principio de precaución" y por ello su Departamento ha procurado "reducir la exposición de las personas con medidas sencillas y efectivas", como no ventilar o no hacer deporte al aire libre.