El consejero madrileño de Sanidad dice que "el enemigo real es el coronavirus" y pide unidad para poder conten

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha señalado que "el enemigo real es el coronavirus" y ha abogado por "estar unidos para poder contenerlo y para poder acabar con él".

Así lo ha manifestado en una entrevista al canal 24 Horas de 'TVE', recogida por Europa Press, donde ha manifestado la disposición del Gobierno regional a seguir colaborando con el Gobierno central, pero ha destacado lo acordado entre ambas administraciones es un espacio "de colaboración, no de imposición".

No obstante, ha apuntado que convocar una rueda de prensa en el mismo momento que estaba prevista la del viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19 de la Comunidad de Madrid para dar a conocer las nuevas zonas afectadas por las restricciones "no parece el mejor camino".

"Nosotros en la reunión del jueves expresamos cual era nuestro sentir y el porqué de nuestras decisiones, plenamente justificadas", ha señalado Escudero, quien ha destacado que hasta ese día el Ministerio de Sanidad había avalado las medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid el pasado viernes, relativas a la imposición de restricciones a la movilidad en 37 zonas.

Escudero ha manifestado la voluntad del Gobierno regional de "seguir en esa línea de colaboración", y ha asegurado que por la Comunidad de Madrid "no va a quedar" en ese sentido, pero ha destacado que "hay que respetar las decisiones y las opiniones de la Comunidad".

Según el consejero madrileño, la recomendación que ha realizado este viernes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, de confinar los territorios con una incidencia mayor a 500 casos por 100.000 habitantes "solo ha aparecido a partir de la reunión del jueves y que solo ha aparecido para Madrid, porque si ese criterio se aplicase en toda España habría otras comunidades, otras provincias, otros pueblos que tendría que haberse aplicado ese criterio y en ningún momento hemos escuchado al Gobierno de España establecer ese criterio".

APOYA FIJAR EL UMBRAL EN MIL CASOS POR 100.000 HABITANTES

Asimismo, ha respaldado el criterio aplicado por la Comunidad de Madrid de fijar el umbral en más de 1.000 casos por 100.000 habitantes, "en relación a la densidad de población, a la movilidad y a la capacidad diagnóstica".

"Nosotros el criterio que tenemos es el criterio de nuestros técnicos y creemos que es un buen criterio", ha recalcado Escudero, quien ha insistido en que es un criterio "absolutamente técnico", y, según ha explicado, basado en la monitorización de las zonas básicas "fruto del aumento de la capacidad diagnostica, llegando a un mayor número de ciudadanos".

Así, ha señalado que ese diagnóstico permite establecer esas cuarentenas para cortar la transmisibilidad del virus allá donde es más alta, primero en 37 zonas básicas y ahora en 8 más, al tiempo que ha destacado que "es verdad que se produce mucha diferencia en cuanto al número de contagios en diferentes zonas de Madrid", de manera que lo que se está haciendo es "actuar de manera muy selectiva".

NO COMPARTE LA IDEA DE CONFINAN LA CAPITAL

Escudero ha asegurado que no está de acuerdo con confinar toda la ciudad de Madrid y ha defendido el análisis diario e ir tomando las decisiones en función de la evolución de la pandemia y según la capacidad de respuesta del sistema sanitario.

"Vamos a ir viendo cómo va evolucionando el número de contagios y poder dimensionar toda nuestra red asistencial", ha precisado, al tiempo que ha hecho hincapié en la importancia de la "elasticidad" del sistema sanitario, en cuanto a camas de hospitalización y UCI.

De hecho, ha destacado que tras recibir el aval del Ministerio a la medidas adoptadas el viernes, "dos días después", en la reunión del jueves, se encuentran con que "hay que cerrar Madrid capital", para señalar que estas decisiones no se toman "de un día para otro".

"Respaldo absolutamente todas las decisiones que se toman en la Dirección General de Salud Pública, por sus técnicos, por su directora general y su viceconsejero. No ha habido ningún tipo de duda por mi parte en cuanto a esa toma de decisiones y las avalo", ha aseverado Escudero, tras aclarar que no ha comparecido porque no estaba previsto.

El consejero ha manifestado su confianza en los técnicos de Salud Pública de la Comunidad y ha puesto en valor que trabajan desde el primer momento en la pandemia y que fueron los primeros en decidir cerrar los colegios.

RATIFICACIÓN

Escudero ha aclarado que el Gobierno regional pedirá la ratificación de las medidas aprobadas este viernes al TSJM, porque "es importante tener ese aval de la Justicia".

Por otro lado, ha insistido en la voluntad del Gobierno regional de contar con la colaboración del Ministerio de Defensa, aunque ha señalado que no sabe si se ha comunicado "formalmente".

Aparte, ha asegurado que no está "al tanto al detalle" de las conversaciones mantenidas entre el jefe de Gabinete de la presidenta regional y el del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.