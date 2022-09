El consejero de Justicia muestra su deseo de "pasar del pago trimestral al pago mensual en el turno de oficio"

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha expresado este viernes su deseo, "si los colegios de abogados pueden", de "pasar del pago trimestral al pago mensual en el turno de oficio".

Así lo ha indicado en el Ayuntamiento de Jaén, donde se ha reunido con el alcalde, Julio Millán, y a preguntas de los periodistas sobre las protestas de la asociación de abogados del citado turno de oficio por las condiciones en que lo ejercen.

Nieto ha apuntado que conoce y ha "sufrido" la problemática, ya que ejerció la abogacía durante una parte importante de su vida y ha sido letrado de turno de oficio. "Sé los problemas que se tienen, que por cierto hace ya bastante tiempo que dejé de ser abogado en ejercicio, pero los problemas siguen siendo los mismos, con que algo no se ha hecho bien en esa materia", ha afirmado.

En este sentido, ha adelantado que habrá "una reunión con este colectivo la semana próxima en la Consejería". Ha añadido que conoce "una parte de la problemática", sobre todo lo que le trasladan "los gestores de la Consejería de esa problemática", pero quiere "escuchar también la otra parte".

Además, ha precisado que "queda una parte más", con la que se reunirá el próximo miércoles. Se trata de Cadeca, el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, "que tienen también otra versión y también una parte importante en la resolución de este problema porque han sido hasta ahora los intermediarios entre la Junta de Andalucía y los letrados en la gestión del turno de oficio".

"Si los colegios de abogados pueden, a mí me gustaría pasar del pago trimestral al pago mensual en el turno de oficio. No tenemos por qué, cuando la precariedad desgraciadamente es el día a día de muchos compañeros letrados, tener que esperar a las liquidaciones trimestrales", ha manifestado.

Unas liquidaciones, según ha agregado Nieto, en las que "luego se pueda producir algún tipo de retraso" o que "aparece agosto, que prácticamente resulta inhábil y que tengan que estar esperando tanto tiempo, demasiado tiempo, en la percepción de unos recursos que para muchos son la vida".

"Tenemos la obligación de ordenar bien y canalizar de la forma más ágil", ha subrayado el titular de Justicia, Administración Local y Función Pública.

Por otro lado, cuestionado por la ausencia de derechos laborales que expone la asociación de abogados del turno de oficio, ha explicado que puede haber "una confusión", ya que "se llama ejercicio de la profesión libre", de modo que "no son funcionarios" y "no son trabajadores por cuenta ajena".

En este sentido, el consejero ha precisado que "no trabajan para la Junta de Andalucía", sino "para los ciudadanos que tienen derecho a la justicia gratuita" y que el Gobierno autonómico "financia, haciendo un esfuerzo, ese coste que no pueden pagar los ciudadanos que no tienen medios".

"Eso debe estar claro y estoy convencido que ellos saben que no trabajan para la Junta de Andalucía, que prestamos un servicio a la ciudadanía, lo hacemos con un esfuerzo importante de la Administración y de los profesionales, pero que eso no establece una relación laboral", ha concluido.