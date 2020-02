El consejero catalán de Interior propone crear un plan de emergencias químicas de Tarragona con cambios en las sirenas

Plantea también habilitar una detección automática de la calidad del aire con sensores, tras el accidente de la empresa Iqoxe

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha propuesto este miércoles volver a articular un plan de emergencias químicas singular para Tarragona --se eliminó para englobar el área en el general de Cataluña--, que incluya particularidades en ámbitos como las sirenas y que se deberá abordar con los agentes de la zona.

Lo ha dicho en el pleno del Parlament a preguntas de la diputada de la CUP Natàlia Sànchez, que ha criticado la respuesta al accidente de la empresa Iqoxe en La Canonja (Tarragona), ante lo que Buch ha admitido que "en algún momento dado falló, sobre todo por la falta de información que tenían los servicios de emergencias para actuar con más celeridad y acierto".

El diputado de Cs Matías Alonso también ha preguntado por el asunto --ha avisado de que los tarraconenses piden seguridad y respuestas, y que debe darlas la Generalitat--, y Buch ha señalado a la empresa a la que acusa de no haber trasladado toda la información, y ha avisado: "Tenemos que poner medidas para que esto no vuelva a fallar".

En este sentido, ha avanzado que propondrán habilitar una detección automática con sensores de la calidad del aire, para evitar tener que enviar a trabajadores públicos al "foco del origen para saber qué ocurre" y qué tipo de materiales están quemando.

Alonso le ha preguntado la razón por la que no se activaron las sirenas, y lo mismo ha hecho desde el PSC-Units Carles Castillo, a quienes Buch ha reiterado que, cuando se iban a activar, los Bombers de la Generalitat informaron de que no era necesario, por lo que ya no se activaron --aunque inicialmente se pidió un confinamiento preventivo a la población--.

Buch ha defendido abrir un debate sobre la activación de las sirenas y ha avanzado que llevarán esta propuesta al territorio, vinculada a la creación de un nuevo plan de emergencias químicas para Tarragona: el plan general de Cataluña plantea usar las sirenas de "manera conservadora" y en ese entorno podría ser conveniente cambiarlo.

Castillo ha querido saber si no se activaron las sirenas por miedo: "No hubo ningún miedo. Tal vez se piensa usted que soy yo quien tiene un botón en el despacho y que cuando lo apretó suenan las sirenas", pero se activan en función de criterios profesionales, ha replicado Buch.

POSIBLES CONSECUENCIAS PENALES

El conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir El Homrani, ha destacado a preguntas de ERC que su departamento está trabajando en tres líneas: personarse como acusación popular en el caso; abrir una mesa con sindicatos y patronal del sector petroquímico para revisar sistemas de salud y prevención de riesgos, y la inspección.

Ha subrayado que la inspección de trabajo está actuando para conocer las causas del accidente y que esta investigación podrá derivar en sanciones graves y consecuencias penales en función de sus resultados: "Ningún trabajo vale una vida humana", ha proclamado el conseller, que ha garantizado que irán hasta el fondo en este asunto.

El Parlament ha acordado crear una comisión de estudio para abordar mejoras en la seguridad industrial y evitar que puedan producirse nuevos accidentes como el de esta planta petroquímica, que ocurrió en enero, ha recordado durante su pregunta la diputada republicana Raquel Sans.