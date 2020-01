El consejero andaluz de Educación quiere "matizar" el acuerdo con Vox

El consejero de Educación andaluz, Javier Imbroda, ha mostrado este miércoles su interés en "matizar" el acuerdo de Gobierno firmado en Andalucía por PP y Cs con Vox en lo referente a la autorización de los padres para las actividades complementarias en los centros educativos y ha pedido "menos pin parental y más sentido común".

En una comparecencia ante la prensa para hacer un balance de su primer año al frente de la Consejería, Imbroda ha pedido a Vox que no sea "prisionero" del término pin parental y que no considere una "derrota política" el hecho de que no se aplique, y ha criticado la "reacción virulenta" del Gobierno contra Murcia.

En el acuerdo que propició el apoyo de Vox a los presupuestos del Gobierno de coalición del PP y Ciudadanos, que no cita el término "pin parental", se recoge "el impulso a la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo, mediante el establecimiento de una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias, en base a los preceptos de la Constitución".

Imbroda ha dicho que cuando llegó a la Consejería, uno de sus objetivos era "despolitizar" la educación, un anhelo que "cobra aún más sentido con lo que estamos presenciando en los últimos días", en referencia a la polémica por el pin parental.

Los centros educativos no deben ser espacios de "revanchas ideológicas", ha subrayado antes de reclamar que se dejen a "nuestros niños y a nuestros docentes en paz. Saquen las ideologías de las aulas, no quieran meterlas", ha exclamado.

Ha recordado que ya existen mecanismos en el sistema educativo para "corregir y supervisar cualquier acción que no sea adecuada, toda la vida los ha habido" y "nunca ha ocurrido nada".

Por ello, ha pedido abandonar un "debate estéril, artificial, absurdo e interesado" y ha recalcado que no va a "consentir el más mínimo atisbo de desconfianza hacia los docentes. Menos pin parental y debate ideológico y más sentido común", ha reiterado.

En su primer año de mandato, ha precisado que en Andalucía se han producido solo dos casos de protestas por actividades complementarias en un sistema que tiene casi dos millones de alumnos y 150.000 docentes, y ha insistido en que "todos estén tranquilos" porque existen medios para atajar situaciones "aisladas". EFE