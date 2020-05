Consejera:Ayuso estaba legitimada a que arcas públicas pagaran el apartahotel

La consejera madrileña de Presidencia, María Eugenia Carballedo, ha defendido este jueves que, si bien la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, paga "de su bolsillo" el apartahotel donde está alojada desde el pasado 16 de marzo, "estaba legitimada a que las arcas autonómicas sufragaran" ese gasto.

Así lo ha declarado en el pleno de la Asamblea, donde el PSOE y Más Madrid han preguntado al Gobierno por el coste del alojamiento de la presidenta (un céntrico apartahotel de lujo de la capital propiedad del empresario Kike Sarasola, presidente de Room Mate) y su adecuación al código ético para los altos cargos de la Comunidad.

Carballedo ha subrayado que otros líderes políticos como Carmen Calvo, Quim Torra o Ximo Puig "han fijado su residencia en viviendas oficiales" durante el confinamiento.

Por otro lado, ha afirmado que Ayuso, que se instaló en el alojamiento tras dar positivo por COVID-19, paga "el precio que estipuló el propietario", 80 euros por día, y ha apostillado que "a menor demanda, porque obviamente en pandemia no hay turismo (...) pues menor el precio".

También ha sugerido a los diputados de Más Madrid y el PSOE que vayan "al hotel y pregunten" a otros huéspedes de larga estancia, y ha añadido: "A lo mejor se llevan alguna sorpresa y lejos de un trato de favor, resulta que (Ayuso) está pagando más que otros huéspedes".

A juicio de Carballedo, "desde Moncloa" se impulsa "una campaña de acoso y derribo" contra Ayuso, y ha reprochado a la izquierda acudir "al estercolero" para intentar "erosionar su imagen".

Asimismo, ha cargado contra el Ejecutivo del PSOE y Podemos, que "pone mordaza a los ciudadanos en vez de procurarles mascarillas" y (en referencia al pacto con EH Bildu para la prórroga del estado de alarma) "esconde un acuerdo vil con los herederos de ETA".

"No estamos hablando de cinco estrellas, no estamos hablando de dos apartamentos en uno, no estamos hablando de una piscina con tinaja, casa de invitados, abundante vegetación y amplia parcela, como el idílico casoplón de Galapagar, y ahí sí que hay lujo", ha espetado en alusión al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.

Y ha preguntado "cuánto cuesta el 'sola y borracha' del domingo 8 de marzo" o lo que Podemos y Más Madrid "han traído" a la política, como "la censura a los medios de comunicación".

Para el diputado del PSOE Modesto Nolla, "sólo hay una cosa clara" en el asunto del apartahotel, y es que Ayuso "mintió", lo cual "no hace más que escenificar el aislamiento de la presidenta y su lejanía del sufrimiento de los madrileños", que sólo rompe "para el caceroleo institucional".

Respecto a la publicación por error de un contrato adjudicado a Room Mate en el Portal de Contratación, Nolla ha apuntado que, si "puede ser un delito", como la propia presidenta ha inferido, sería ella misma "la máxima responsable".

Ayuso considera que todavía "no está cerrada" la investigación interna sobre esa adjudicación "por error", según indicaron a Efe fuentes del equipo de la presidenta regional (PP), entrando en contradicción con el vicepresidente, Ignacio Aguado (Ciudadanos), quien ha dado por concluida la investigación con el cese a petición propia del secretario general técnico de la Consejería de Políticas Sociales, Miguel Ángel Jiménez.

"Ayuso se presenta como víctima de sus propios aliados, del Gobierno de España, de los sanitarios, de los sindicatos, del colegio de médicos, (pero) sólo es víctima de sí misma, de su incompetencia, de su frivolidad y de su arrogancia", ha concluido Nolla.

Por su parte, la diputada de Más Madrid Tania Sánchez ha lamentado que la presidenta haya optado por "la opacidad y las versiones contradictorias", y ha avisado de que "los servicios que salen más caros a las arcas públicas son los que presumen de tener coste cero". EFE

jvc-mmrr-xh/msr/jlg

1011825