La consejera de Igualdad celebra la condena de cárcel contra un celador de Guadalajara que abusó de una paciente

La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha celebrado la condena de cárcel contra un celador del Hospital de Guadalajara que abusó de una paciente. "Estoy satisfecha de que haya caído todo el peso de la ley contra el agresor", ha asegurado Fernández al ser preguntada sobre esta cuestión en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos aprobados en el Consejo de Gobierno de esta semana.

"Aquí no hay discusión de ningún tipo. Y desde luego como Gobierno nos alegramos que haya una sentencia en la que se resarza de alguna manera a la víctima", ha afirmado.

Dicho esto, la titular de Igualdad ha defendido que, en términos generales, "los protocolos funcionan, la ley funciona" y, por ello, está contenta de que "haya caído todo el peso de la ley contra la agresor". No obstante, ha manifestado que "ojalá no se hubiera producido una situación tan lamentable en un hospital público".

Sobre el hecho de que las imágenes de las cámaras de seguridad que estaban en el pasillo del hospital se borraran antes de tiempo, Blanca Fernández ha señalado que "hay que intentar aprender de los errores". "Si se borraron las imágenes en 15 días y era obligatorio tenerlas 30, hay que saber que esto puede pasar".

"No se había dado nunca en el sistema público de salud, no nos había ocurrido nunca, y desde luego, una vez vista la situación, lo que está claro es que no puede volver a pasar bajo ninguna circunstancia", ha aseverado Fernández.

No obstante, se ha puesto "en la piel" del gestor de un hospital o del gestor de un centro de salud, y su dificultad "para poder saber lo que pasa en cada uno de los rincones de cada una de las habitaciones". "Es imposible", ha apostillado.

"Pero habida cuenta de las circunstancias", ha proseguido la consejera, "lo que tenemos que tener meridianamente claro es que cualquier víctima tiene que estar protegida al máximo y aprender de esos errores". "Yo con esto no quiero cuestionar una decisión que en un momento determinado se tomase, sino aprender y saber que cuantos más prudentes seamos muchísimo mejor", ha finalizado.