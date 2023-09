La consejera de Gestión Forestal se apoyará en la "ecología humana" para buscar el "interés" de los extremeños

La consejera de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta, Camino Limia, ha explicado que su departamento se apoyará durante la legislatura en los principios de la "ecología humana" para buscar "por encima de todo" el "interés de Extremadura y de los extremeños".

"De una vez por todas va a ser el extremeño el que va a estar en el centro de todas las políticas ecológicas que vamos a plantear en la consejería, poniendo a las personas por delante siempre, y además apoyándonos en los principios de la ecología humana", ha señalado en declaraciones a los medios antes de comparecer este viernes en comisión en la Asamblea para explicar las líneas generales de su departamento.

Asimismo, en respuesta a sobre si cree que en las líneas generales de la consejería habrá sintonía con el PP, ha dicho que ella cree que "siempre que se aplica el raciocinio en la gestión administrativa siempre va a haber un acuerdo común", porque "por encima de todo el acuerdo lo que va a plasmar es el interés de Extremadura y de los extremeños".

Por otra parte, en materia de regadíos, Camino Limia ha indicado que la consejería va a "trabajar" en esta materia y además "sobre todo" va a intentar que no se pierdan los más de 40 millones que "están en riesgo por la desidia y por la falta de gestión del anterior Servicio de Regadíos de la Junta de Extremadura", debido a que "no se han ejecutado, no se ha trabajado con la premura necesaria".