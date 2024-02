Consejera de Educación rechaza las críticas de Abascal a la USAL porque no son ciertas y demuestran "su desconocimiento"

La consejera de Educación, Rocío Lucas, ha asegurado que las críticas del líder de Vox, Santiago Abascal, en contra de la Universidad de Salamanca "no son ciertas" y demuestran que no conoce el sistema educativo "y la realidad de la USAL".

De esta manera Lucas ha rechazado las declaraciones que Abascal realizó en su viaje a Estados Unidos, la pasada semaba, donde acusó a la USAL, junto a otras históricas universidades, como la de Bolonia o la de Harvard, de ser "máquinas de censura, de coacción, de adoctrimiento y de antisemitismo".

"Manifestamos todo nuestro apoyo a la Universidad de Salamanca estamos muy orgullosos de todo lo que hacen desde el punto de vista académico, de la historia y de la formación que realizan, por tanto, es algo que no compartimos y por supuesto, defendemos a ultranza a nuestra Universidad de Salamanca" ha aseverado Rocío Lucas.

Asimismo, la consejera de Educación considera que estas declaraciones de Abascal "no favorecen" la imagen del centro universitario, sobre todos porque "no son ciertas" y porque quien las ha realizado "no sabe cómo es esta universidad".

"Quienes conocemos la Universidad de Salamanca y quienes estamos todos los días con ella o cualquier otra universidad de nuestra comunidad autónoma defendemos y manifestamos nuestro apoyo rotundo y total" ha finalizado.