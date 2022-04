La consejera de Educación comparecerá este lunes en la Comisión especial de Discapacidad

Podemos considera, tras la Junta de Portavoces, "imperdonable que la Asamblea haya estado de vacaciones dos semanas"

La consejera de Educación, Mabel Campuzano, comparecerá el este lunes, a las 9.30 horas, ante la Comisión especial de Discapacidad de la Asamblea Regional. Así lo ha ordenado la Junta de Portavoces, que ha acordado el calendario parlamentario para la semana del 25 al 29 de abril.

El presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, ha informado de que este miércoles 27 habrá un pleno de impulso al Gobierno regional en el que se debatirán cinco mociones. Dos de ellas serán del PP y versarán sobre armonización fiscal y sobre la supresión de las patrullas del Seprona en la Región. El PSOE presentará también dos mociones, que tratarán sobre el Plan regional de Atención Primaria y el Plan de Vivienda de la Región. Mientras que Podemos defenderá una iniciativa sobre el mantenimiento de las carreteras en la Red de la Comunidad.

Por otro lado, este jueves 28 se constituirá la ponencia y comenzarán los trabajos sobre la proposición de ley de mecenazgo de la Región y el martes 26 se reunirá la Junta de Portavoces.

Por parte de los grupos parlamentarios, el diputado de Podemos, Rafael Esteban, considera "inadmisible que la Asamblea y el Gobierno regional hayan estado de vacaciones dos semanas". Según ha explicado, su grupo solicitó un pleno extraordinario "que fue denegado" para que el presidente regional acudiera a la Cámara a hacer una valoración sobre las medidas que se iban a adoptar en relación a la crisis de materias primas y combustibles que afecta al tejido productivo. "López Miras está de vacaciones mientras que nuestrps agricultores, transportistas y el tejido empresarial sufren los efectos de la subida de los carburantes".

Igualmente, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco Lucas, ha añadido que en la Asamblea "solo se habla de lo que interesa al presidente López Miras y no de lo que realmente preocupa a la Región". Según él, el presidente regional "no ha tenido el valor de vennir a la Asamblea a explicar el plan de choque para paliar los efectos de la guerra. Desconocemos su contenido, no sabemos nada, ni cuánto dinero se va a invertir. Es una vergüenza que el presidente regional esté desaparecido".

Desde VOX, Juan José Liarte, ha destacado la "oportunidad" que supone para la Región la ley de Mecenazgo, ya que hará que la Región "se convierta en una zona preferente para el mecenazgo".