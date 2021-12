Consejera citada por el caso Hispano Almería: "No tengo nada que esconder"

La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha anunciado que recurrirá cuando se le notifique su citación como investigada dentro del caso "Hispano Almería", al tiempo que ha defendido su honestidad: "No tengo nada que esconder, estoy absolutamente tranquila".

Crespo, que ha comparecido en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, ha asegurado que el presidente, Juanma Moreno (PP), y el vicepresidente, Juan Marín (Cs), están "tan tranquilos con este tema" como ella y ha afirmado que siempre ha actuado en su vida "conforme a la ley y con la honestidad" que le enseñaron en su casa.

Su citación del juzgado de Almería que investiga la supuesta financiación ilegal del PP provincial estaría relacionada con su participación en la gestión de subvenciones al consistorio de La Mojonera cuando era presidenta de la Asociación de Promotores Turísticos del Poniente (2009-11), entidad de la que formaban parte varios ayuntamientos de la provincia, cuando era alcaldesa de Adra.

La consejera, que no tiene todavía notificación alguna, ha explicado que cuando se concedió la subvención ella ya no presidía la asociación y ha recordado que además, ese ente no adjudicaba obras, sino que eran los ayuntamientos de cada localidad.

Ha añadido que la presidencia de esa asociación es un cargo institucional, con una fórmula rotatoria que tienen los alcaldes en la comarca, y ha destacado que la vicepresidencia era del PSOE.

Además, ha dicho que sólo se firmaba con la Consejería de Turismo y ha expuesto que ese departamento, en 2014 cuando gobernaba el PSOE dio el visto bueno al destino de la subvención.

Crespo ha garantizado que no tiene "nada que esconder", ha argumentado que tiene "una casa muy modesta" pagada "con el sudor" de su frente y ha insistido en que está muy tranquila.

A pesar de este auto, Crespo es diputada autonómica, por lo que debe ser el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el que la cite a declarar como investigada, algo que se tendría que producir después de una investigación del juzgado almeriense, que si viera indicios de delito tendría que mandarle a ese tribunal una exposición razonada, han explicado a EFE fuentes judiciales.

Otra posibilidad que se podría dar es que la consejera acudiera voluntariamente a declarar al juzgado de Almería si éste se lo ofrece, algo que ya ocurrió por ejemplo en el caso de los ERE.