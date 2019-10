La consejera catalana de Justicia niega haber prometido que los presos independentistas saldrán tras el 10-N

La consejera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, ha negado este miércoles que haya prometido a los líderes independentistas encarcelados que saldrán de la prisión tras las elecciones del 10 de noviembre.

"No prometo cosas que no puedo y no debo hacer. Debo tener información que yo no tengo", ha replicado a la diputada del PP en el Parlamento catalán Esperanza García, que le ha acusado de haber prometido la libertad a los presos independentistas tras los comicios.

"Visitó a los presos y les prometió impunidad, volver a casa por Navidad, como los turrones. Hizo pruebas con Oriol Pujol para cuando llegara la sentencia de los señores del 1-O", ha reprochado la diputada popular en la sesión de control al Govern del Parlament.

Para Capella, desconoce si las palabras de García son consecuencia "de una ignorancia querida o mala fe" porque, a su juicio, los presos independentistas no tiene ni más ni menos derechos que nadie, ha subrayado.

"Cumplimos la ley", ha insistido la consejera, que ha acusado a PP y Cs de cuestionar el trabajo de miles de funcionarios con sus palabras así como de estar en campaña.

REGISTRO DE VISITAS

Lo ha dicho en respuesta también a la diputada de Cs Munia Fernández-Jordán, que ha culpado al Govern de no facilitarles el registro de visitas de miembros del Govern y altos cargos de la Generalitat a los presos.

Sin embargo, Capella ha explicado que cumplen la Ley de Transparencia y que les han dado la información que pueden facilitarles: "Protegemos la intimidad de las personas que están privadas de libertad, aplicamos la ley".

"Utilizan torticeramente la ley para querer una información que atenta la intimidad de las personas privadas de libertad. Nosotros protegemos la intimidad de las personas", ha recalcado la consejera, que ha reivindicado el trabajo de los funcionarios públicos.