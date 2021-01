Consecuencias del temporal: ¿puedo faltar a mi puesto de trabajo por la nieve y el hielo?

Tras las fuertes nevadas provocadas por la borrasca Filomena llega el frío y la nieve. Durante los próximos días, el hielo será la tónica dominante en muchos puntos del país, imposibilitando el desplazamiento de muchas personas a sus puestos de trabajo. Este hecho provoca que durante todo el fin de semana circulase la siguiente pregunta: ¿puedo negarme a acudir a mi puesto de trabajo si las calles o carreteras están heladas?

Esta cuestión tiene repuesta en el Estatuto de los Trabajadores. En concreto en el artículo 47. En dicho punto se recoge que el contrato de trabajo puede suspenderse "puntualmente" por causas graves o justificables.

Dentro de esta noción puede entrar la idea del peligro que supondría para los trabajadores ponerse en carretera si la calzada está helada, y tampoco existe la posibilidad de acudir al centro de trabajo en transporte público. Por tanto, según ha explicado Alternativa sindical, en declaraciones recogidas por 'Invertia', la ausencia al puesto del trabajo por motivos de climatología adversa "no puede ser sancionado", ya que se trata de una causa de fuerza mayor.

El Estatuto de los trabajadores también explica que esta ausencia justificada no está exenta de compensación, ya que el trabajador deberá recuperar las horas no trabajadas para que la empresa no pueda descontar esta falta de su sueldo. Esta situación es muy parecida a la que se vivió tras el decreto del estado de alarma, dejando muchas dudas sobre cómo se debe realizar esta compensación.

En definitiva, tanto asociaciones como colectivos de empresas y trabajadores recomiendan, siempre que sea posible, la realización del teletrabajo para poder continuar con la rutina laboral con total seguridad.

Muchos trabajadores también se han planteado coger días de sus vacaciones para llevar mejor estas jornadas de borrasca. Pero esta opción no es válida, ya que no se puede cambiar un día de descanso por otro en el que no es posible acudir al puesto de trabajo.

Por últimos, los expertos invitan tanto a trabajadores como empresas a llegar a un acuerdo sobre estas situaciones y marcar unas pautas de actuación. Una de las opciones que proponer es crear una bolsa de horas libres para que los empleados puedan recuperar horas no trabajadas.

También es importante recordar a los trabajadores que están obligados a justificar su ausencia siempre que la empresa lo requiera. En esta caso, estamos hablando de una borrasca que queda reflejada de forma clara en los medios de comunicación o en los discursos de las autoridades competentes.