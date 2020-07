El Congreso votará de nuevo el texto económico de Reconstrucción tras detectar un error en la votación de hoy

Un diputado que había solicitado votar telemáticamente lo hizo de forma presencial, su voto ha sido anulado y se ha producido un empate

El Congreso de los Diputados repetirá previsiblemente la semana que viene la votación del documento de Recuperación Económica de la Comisión de Reconstrucción tras haber detectado que un diputado que había solicitado votar telemáticamente lo hizo al final de manera presencial. Al corregirse el error se ha producido un empate que tiene que deshacerse.

En concreto, tras las votaciones que han tenido lugar este miércoles se ha comprobado que un diputado que había solicitado su derecho a ejercer votación a distancia finalmente también ha votado desde su escaño del hemiciclo.

El Congreso ha informado del error, pero no ha desvelado el nombre del miembro de la Cámara que lo ha cometido. Lo que se ha hecho es corregir todas las votaciones restando un voto de los 'síes'.

Se ha tomado esta decisión porque no se puede variar el método de votación sin que medie un acuerdo de la Mesa del Congreso. En este caso, éste no se ha producido, puesto que el grupo parlamentario del afectado solicitó su voto telemático, pero después no comunicó su intención de votar desde su escaño.

Según se refleja en una resolución de la Presidencia del Congreso, recogida por Europa Press, los servicios de la Cámara han señalado que este voto no puede contabilizarse y han procedido a introducir las correcciones pertinentes.

La única votación en la que la corrección ha sido determinante ha sido la correspondiente al documento económico, que resultó aprobado por 169 votos frente a 168. Al restar uno de los 'síes' se ha producido un empate a 168, lo que obligará a repetir la votación.

SI EL EMPATE PERSISTIERA, DECAERÍA

Así las cosas, la votación se repetirá en el próximo Pleno que previsiblemente tendrá lugar la próxima semana para acoger la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien dará cuenta del Consejo Europeo en el que se han aprobado los fondos postCovid.

Según establece el artículo 88 del Reglamento del Congreso si se produce un empate, la votación debe repetirse. Si el resultado no varía ha de procederse a una nueva votación y si a la tercera se repitiera el empate el texto se entenderá como desechado. En principio, si nadie varía sus votos, el documento sería aprobado con el mismo resultado de este miércoles.