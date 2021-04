El Congreso urge a renovar los órganos constitucionales y censura el "bloqueo" del PP

Socialistas y 'populares' se culpan de la falta de acuerdo y Vox tacha de "estúpida" y "veleta" la posición de los de Pablo Casado

El Congreso ha urgido este miércoles a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y otros órganos constitucionales y ha censurado el "bloqueo" que, según se denuncia la Cámara, está llevando a cabo el PP.

El debate sobre la falta de acuerdo para estas renovaciones ha vuelto a la Comisión de Calidad Democrática un día después de que el Gobierno anunciara la retirada de ley para modificar las mayorías para la elección del CGPJ que registró tras el verano para presionar a los 'populares', pero que mantenía congelada desde el pasado mes octubre.

Aquella propuesta, firmada por el PSOE y Unidas Podemos, fue fuertemente contestada por las asociaciones de jueces y puesta bajo la lupa de la UE y el Consejo de Europa, como se han encargado de recordar durante el debate el PP, Vox y Ciudadanos.

La iniciativa ha salido adelante con el único voto en contra de los 'populares' y Vox, mientras que Ciudadanos lo ha apoyado, pese a ser muy crítico con el Ejecutivo. Así, ha manifestado "la urgente necesidad de renovar los órganos constitucionales" y ha rechazado "cualquier intento de vulnerar los plazos recogidos en la Constitución española a través del bloqueo a dicha renovación".

SÓLO RTVE

El PSOE y Unidas Podemos ya cerraron un acuerdo con el PP y con el PNV para la renovación del Consejo de RTVE e incluso hubo negociaciones para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero también hay otras instituciones cuyo mandato ha caducado, como el Tribunal Constitucional (TC), el Defensor del Pueblo o la Agencia Española de Protección de Datos.

Y a la lista se ha sumado el Tribunal de Cuentas, que acaba de comunicar al Congreso y al Senado que su mandato acaba en julio y que debe iniciarse su renovación. Dadas las mayorías exigidas, todos estos órganos requieren un entendimiento entre el Gobierno de coalición y el PP como primer partido de la oposición.

La diputada socialista Ariagona González ha lamentado que el "tímido ataque de responsabilidad" del PP no pasase de la renovación de RTVE y ha denunciado que, con su negativa a renovar órganos constitucionales, lleve "a la corrupción y la perversión del sistema".

"Hagan el favor de entender que la legítima rivalidad política no puede poner en jaque los cimientos de nuestro sistema democrático", ha dicho, mientras que Pedro Antonio Honrubia, de Unidas Podemos, ha acusado a los 'populares' de intentar "patrimonializar las instituciones".

Pero desde el PP, Pedro Navarro, ha sentenciado que al Gobierno "le da igual" que no se renueve el CGPJ y ha incidido en que el PP no se avendrá a un acuerdo mientras no se refuerce la independencia judicial.

"Deberían haber retirado su iniciativa tras el ridículo que han hecho en Europa con su reforma, una tropelía con la que pretendían hacer trampas", ha dicho. De su lado, Juanjo Aizcorbe, de Vox, ha exigido a los dos partidos mayoritarios que "aparten sus caprichos" de los órganos constitucionales.

RESPETO A LA JUSTICIA

Parte de este debate se ha reproducido también durante la discusión de otra iniciativa, esta con la firma del PP, que buscaba instar a todos los miembros del Gobierno a respetar "la independencia de jueces y magistrados" y dejar de "lanzar acusaciones de falta de imparcialidad" sobre el Poder Judicial y la Justicia.

El PP presentó esta proposición no de ley hace un año, después de que el CGPJ se quejara de las críticas vertidas por varios miembros del Gobierno, entre ellos el entonces vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ante la condena que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid impuso a la portavoz de Podemos, Isa Serra, (19 meses de cárcel y a una multa de más de 2.000 euros) por los delitos de atentado a la autoridad, lesiones y daños durante una concentración para parar un desahucio.

El texto no ha salido adelante puesto que sólo ha contado con el apoyo del PP, Vox y Cs, mientras que el PNV se ha abstenido. "Han politizado la Justicia y quieren manejarla a su antojo", ha comentado el 'popular' Jesús Postigo durante la defensa de iniciativa y tras rechazar una enmienda planteada por Vox para instar al Gobierno a volver al sistema original de elección de vocales del CGPJ.

Ante esa negativa, Carlos José Zambrano, de Vox, ha tachado de "estúpida" y "veleta" la actitud del PP respecto al CGPJ porque, tras criticar la reforma del sistema de elección en los años 80 del siglo pasado y prometer cambiarla, al final, ha dicho, se acabó aprovechando de ella "colaborando en la judicialización" y, encima, "presumiendo".

Juan Ignacio López-Bas, de Cs, ha reclamado también que se ponga fin a la "deriva autoritaria" del Gobierno. "Menos mal que la Comisión Europea ha puesto orden y ha ordenado la retirada de su reforma a la polaca", ha dicho.

De su lado, Pedro Antonio Honrubia ha amparado en la libertad de expresión las críticas a la actuación de la Justicia y ha dejado claro que desde Unidas Podemos seguirán sin quedarse "callados si desde la Justicia se intenta hacer política".

Por último, el diputado socialista José Luis Ramos ha achacado al PP una lectura "pequeña, estrecha, limitada y pobre" de la independencia del Poder Judicial y su imparcialidad. A su juicio, ninguna de ellas está en cuestión por criticar a los jueces, porque son "un poder institucional del Estado sujeto a la crítica y al escrutinio social y político". También ha acusado al PP de "manipular" sobre el pronunciamiento de Bruselas y de no renovar el CGPJ simplemente "porque no les da la gana".