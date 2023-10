Un congreso de UNIR y HDH pretende "llevar las humanidades digitales al lugar que les corresponde"

Llevar las humanidades digitales al lugar que les corresponde. Este es uno de los objetivos del Congreso de UNIR junto a la Asociación de Humanidades Digitales Hispánicas (HDH) que se celebra en Logroño bajo el nombre 'Encuentros y transformaciones: las Humanidades Digitales como propuesta transdisciplinar'. Unos días para reflexionar y poner en valor todas aquellas iniciativas transformadoras que nacen de la convivencia entre las humanidades y la tecnología.

Así lo ha presentado este miércoles la vicerrectora de Acción Cultural, María Teresa Santa María, junto al catedrático de Ciencias de la Computación e IA de la Universidad de Santiago de Compostela y responsable de la primera plenaria, Senén Barro.

Un congreso internacional que se articula en cuatro plenarias, ocho sesiones de comunicaciones y diferentes paneles y pósteres distribuidas en nueve temáticas que ahondarán en la digitalización de bibliotecas, museos y exposiciones, la Inteligencia Artificial en distintas áreas y la digitalización del patrimonio o el procesamiento del lenguaje natural, entre otras.

DISCIPLINA "TOTALMENTE NUEVA"

Como reconoce Santa María, "llevarles a ese lugar es un camino arduo porque es una disciplina totalmente nueva que intenta poner todas las herramientas tecnológicas a favor del estudio de disciplinas como el arte, la música, la literatura, la arqueología y, en general, en todas las ramas del saber humanístico".

Para ello, ha explicado, "tenemos a gente de primera fila que ha venido a nuestra tierra, a Logroño, y todos con muchas ganas y mucha ilusión de poder aprender". Se trata "de volver atrás pero con herramientas de ahora que también nos permitan mirar al futuro".

Así, ha explicado, "ahora tenemos lo que antes fue para la ciencia médica o química el microscopio o el telescopio que nos permitió volver a ver con unas herramientas diferentes una construcción arqueológica, un texto antiguo... con ello, ahora, podemos volver a estudiarlo para preservarlo y conservarlo mejor y además, difundirlo".

"Nos ayuda a ver todo en más detalle, por eso las humanidades digitales tienen muchísima importancia en la actualidad porque nos permiten una reinterpretación de cosas que ya sabíamos, las confirman o las cuestionan y esto es muy relevante en nuestra era".

"ES MUY DIFÍCIL LEGISLAR SOBRE CIENCIA FICCIÓN"

Por su parte, Senén Barro ha realizado un recorrido sobre el origen de la inteligencia artificial hasta hoy para ofrecer una perspectiva de futuro aunque, como reconoce, "especular sobre el mañana, aunque sea a corto plazo es difícil hablando, sobre todo, de algo tan dinámico".

El objetivo es "insistir en algo que ha vivido toda la historia de la inteligencia artificial y con más intensidad ahora, y es la multidisciplinaridad que es consustancial a este campo", ha defendido el experto.

Para ello hay que trabajar en "múltiples disciplinas que van desde la ciencia de la computación pero también las matemáticas, la física, la ingeniería, la filosofía, la psicología cognitiva, la neurociencia".

Todo porque, como explica, "no podemos vivir en un mundo que separa, digamos, las humanidades de lo que podríamos denominar las ciencias más clásicas o ciencias duras, hoy esa separación en cualquier persona es una forma de incultura. Cualquier persona hoy tiene la responsabilidad de tener una formación lo suficientemente amplia".

"No significa ser especialista en varias cosas, porque eso es imposible, pero sí que significa tener una visión amplia en el ejercicio profesional, incluso para vivir".

Además, ha asegurado, la IA "va muy rápido y es muy difícil legislar sobre ciencia ficción. Siempre vamos a ir por detrás de ella pero lo importante es no ir muy por detrás y debemos tratar de anticiparnos en buena medida pero no vamos a poder legislar lo que desconocemos. Esa es la realidad, no se legisla la ciencia ficción".