El congreso 'Say it again' reúne en Málaga a los mayores especialistas en tecnologías de la interpretación

Los mayores especialistas en el estudio de las tecnologías relacionadas con la interpretación se reúnen estos días en Málaga, con motivo de una nueva edición del congreso internacional 'Say it again 2023'.

El edificio 'Rayo Verde', compartido por la Universidad de Málaga (UMA) y el Parque Tecnológico de Andalucía, es el escenario de este encuentro, que ha sido inaugurado este jueves y se prolongará hasta mañana, 3 de noviembre, pudiendo seguirse de forma presencial y por streaming.

La vicerrectora de Investigación y Transferencia de la Universidad, Zaida Díaz, ha presidido el acto inaugural, al que también ha asistido la catedrática del Departamento de Traducción e Interpretación Gloria Corpas.

"Si bien las tecnologías lingüísticas ya han tenido un impacto importante en las tareas centrales en la traducción, el campo de la interpretación aún no ha experimentado el cambio de paradigma en su uso", han señalado.

En este contexto, este congreso busca llenar este "vacío", permitiendo la discusión, la comparación científica y el mutuo enriquecimiento de investigadores y profesionales que trabajan en este ámbito.

'Say it again' se convierte, así, en el punto de encuentro de los investigadores que trabajan con tecnologías relacionadas con la investigación como: herramientas CAI, interpretación automática, traducción de voz a texto/voz o interpretación a distancia, entre otras.