El Congreso rechaza una petición de Vox para destituir a la fiscal general

La mayoría del Congreso ha rechazado este jueves una petición de Vox para que sea destituida la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, la cual ha contado con el apoyo del PP, grupo que, en cambio, no ha sumado sus votos a los de Vox en una solicitud de que se convoquen elecciones.

La moción de Vox sobre "medidas para evitar que el Gobierno siga dinamitando la democracia" ha contado con seis votaciones separadas para cada uno de sus puntos, rechazados los seis por una amplia mayoría parlamentaria.

Las peticiones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que explique por qué no dimite y para que convoque elecciones han contado con 57 y 56 síes, respectivamente, frente a 204 y 205 rechazos, y con 88 abstenciones, del PP.

En cambio, el punto en el que instan a la destitución de Delgado ha obtenido 153 votos a favor y 196 en contra, y otros tres puntos referidos a peticiones de derogación y modificación de varias leyes han obtenido resultados similares, también con el PP apoyando a Vox.

En la moción se pedía destituir a Delgado por su "manipulación política", según defendió el diputado de Vox José María Sánchez en el debate de la moción, que tuvo lugar la víspera.

Felipe Sicilia (PSOE) expuso que la moción era un ejemplo de "cinismo y demagogia" y una "astracanada cargada de populismo", mientras que Jaume Asens (Unidas Podemos) señaló que Vox representa "una auténtica amenaza para la democracia".

También la criticó Mikel Legarda (PNV), quien dijo que Vox ofrece "un discurso con aromas a sedicente cruzada como la que se sufrió en España en buena parte del siglo XX", así como Joan Baldoví (Compromís), al explicar a Vox que la democracia se dinamita si se "aplaude y jalea" un espionaje político ilegal como el supuestamente cometido por el CNI con el software Pegasus.

Edmundo Bal (Ciudadanos) la consideró una "moción refrito", con "cosas bien y otras un disparate", durante una intervención en la que acusó a Vox de ser "unos populistas de libro".

Bal dedicó su tiempo en la tribuna a criticar a Vox y, en cambio, María Jesús Moro (PP) lo empleó únicamente en reproches al Gobierno.

"La sobreactuación que no compartimos en algunos puntos de esta moción no puede despistarnos de lo esencial, que sí relata la moción, que es que el Gobierno tiene que frenar su deriva", apuntó Moro, quien también señaló que "sería resignación si como parlamentarios no denunciáramos las veces que sea necesario que el Gobierno no cumple con su obligación". EFE

flc/jdm