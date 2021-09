El Congreso reactivará la investigación del accidente del Alvia en Angrois

La mayoría de partidos del Congreso ha aprobado reactivar la comisión de investigación del accidente ferroviario del Alvia ocurrido el 24 de julio de 2013 en Angrois (Santiago de Compostela, A Coruña) tras la aparición de nuevos datos y con el fin de esclarecer lo que pasó y depurar responsabilidades políticas.

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves, por 202 votos a favor y 137 abstenciones (PP y Vox), la solicitud de los grupos parlamentarios Plural, ERC y EH Bildu de volver a crear una comisión de investigación para establecer las causas del siniestro que acabó con la vida de 80 personas y causó más de 150 heridos.

Se trata de la segunda vez que se crea esta comisión desde que se iniciara en abril de 2018 y se prolongara durante nueve meses, entonces solicitada por PSOE, Unidas Podemos y Grupo Mixto.

El diputado del PSOE César Ramos se ha mostrado este jueves a favor de esta nueva creación y, sobre todo, de analizar si la comisión de investigación de accidentes ferroviarios debe mejorarse ante las dudas que se han sembrado por falta de autonomía e independencia.

Desde el BNG, el diputado Néstor Rego ha urgido a concluir los trabajos iniciados tras meses de comparecencias y ha pedido no solo esclarecer la verdad sino que "a partir de ella sea posible asumir responsabilidades políticas".

Ha respaldado la petición de las víctimas de que se abra una verdadera investigación independiente ya que ha acusado a ADIF de "adoctrinar" a las personas que declararon entonces y ha incidido en nuevos datos que se han revelado, como la denuncia que hizo un mecánico de Talgo de que se dio la orden de borrar las averías del tren de la base de datos media hora después del siniestro.

La comisión de investigación se iniciaría precisamente cuando quedan pocos meses para que arranque el proceso judicial en el que el maquinista de ese tren Alvia está imputado.

El diputado de Ciudadanos, Juan Ignacio López-Bas ve procedente que se vuelva a crear esta comisión parlamentaria para que "se desentrañe lo que pasó", al tiempo que desde Unidas Podemos, Antonio Gómez Reino ha puntualizado que no hubo condiciones de seguridad para evitar aquel siniestro de hace ocho años.

"Nos merecemos y debemos acabar una investigación que dirima de una vez por todas las responsabilidades políticas de aquel suceso tan doloroso", ha dicho tras coincidir con el resto de parlamentarios en la necesidad de hacer justicia a las víctimas.

María de los Reyes Romero, diputada de Vox también ha señalado que la sociedad tiene derecho a saber qué pasó entonces y si hubo algún tipo de culpa o negligencia pero ha recordado que también existen mecanismos legales y la vía administrativa y judicial.

En este sentido ha considerado que "resulta bastante tendencioso que los grupos den por hecho que las vías ordinarias judiciales no vayan a funcionar" y ha acusado a los partidos de izquierda de no plantearse una comisión de investigación para no olvidar a las víctimas de ETA.

"Nuestro partido no quiere ser un obstáculo pero tampoco cómplice de partidos sectarios que nos proponen esta investigación", ha zanjado, al tiempo que el diputado del PP Celso Delgado ha puntualizado que por la anterior comisión parlamentaria pasaron 16 comparecientes y lo único que faltó fue elevar las conclusiones al Pleno, lo que no pudo producirse con la suspensión de las Cortes antes el adelanto electoral.

El PP no se opone a esta comisión pero ha avisado que lo que no desea es que se convierta en "un juicio paralelo".