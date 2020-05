El Congreso da un plazo de hora y media tras el debate para votar la prórroga

La Junta de Portavoces del Congreso ha acordado este martes que la votación de la autorización al Gobierno a aplicar la cuarta prórroga consecutiva del estado de alarma se haga en un plazo de una hora y media después del debate de mañana.

Fuentes parlamentarias han subrayado que este plazo se ha dado para facilitar que los diputados que no asistan emitan el voto telemático con suficientes elementos de juicio para la decisión.

Este acuerdo de la Junta se ha producido en un contexto en el que las negociaciones del Gobierno y del PSOE con otros grupos, especialmente con Cs y con el PNV, no cesan.

El objetivo de las conversaciones a varias bandas es que la prórroga salga adelante, y por tanto, continúe el estado de alarma.

La posición del PP a favor de no apoyarla ha dejado en el aire la permanencia del estado de alarma: una abstención de los 88 diputados populares no la pondría en riesgo, pero un "no" ajustaría mucho el resultado.

Ello obliga al Gobierno y al PSOE a concentrar sus esfuerzos en las negociaciones con Cs y con el PNV, cuyos votos a favor sí garantizarían la continuidad del estado de alarma.

En una tesitura así, la Junta de Portavoces ha adoptado el acuerdo de dejar, terminado el debate, un plazo de hora y media para que los diputados que no asistan al pleno emitan su voto telemático.

Acabado este lapso de tiempo, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, llamará a la votación presencial.

Fuentes parlamentarias han explicado que el procedimiento es el mismo que el seguido hasta ahora, al menos desde que al Congreso acuden delegaciones de los grupos para evitar afluencias numerosas y prevenir contagios. Son las instrucciones sanitarias que ha emitido la comisión interna de salud.

Hasta la fecha, sin embargo, las votaciones telemáticas de las prórrogas se han emitido mientras discurría el pleno, y las votaciones presenciales se han celebrado al finalizar la sesión.

Ocurre que en el pleno de mañana sólo habrá un punto, el de la cuarta prórroga, de ahí el cambio en los tiempos.

Las propuestas de resolución que los grupos han presentado este martes para intentar cambiar las condiciones del estado de alarma sí se votarán en cuanto termine el debate.

Los diputados que no acudan a la Cámara podrán votar dichas propuestas antes de las 13.00 horas de mañana.