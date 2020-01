El Congreso no se plantea crear más comisiones parlamentarias pese al aumento de ministerios

El Congreso de los Diputados no se plantea en principio crear más comisiones parlamentarias pese a que el nuevo Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos ha aumentado el número de ministerios, según han asegurado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Al inicio de cada legislatura, el Pleno del Congreso debe aprobar una reforma del Reglamento de la Cámara para acomodar las comisiones parlamentarias a la estructura del Ejecutivo. Aunque las normas internas establecen que esa tarea debe hacerse en los diez días siguientes a la sesión constitutiva, los grupos suelen tardar más tiempo y en esta ocasión se prevé aprobar a principios de febrero, tras la Apertura Solemne de la Legislatura que presidirá el Rey.

Y pese a que el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos ha aumentado su tamaño, pasando de 17 a 23 ministerios, los planes del Congreso pasan por mantener las mismas comisiones legislativas que había antes de la convocatoria de las elecciones generales del 10 de noviembre.

DOS MINISTERIOS COMPARTIENDO COMISIÓN

Así, la idea que el PSOE ha trasladado a los demás grupos parlamentarios es que haya comisiones que controlen a más de un ministerio, sin desdoblarse. Tal es el caso de Sanidad y Consumo, que en el Gobierno se ha dividido en dos carteras --Salvador Illa (PSOE) en Sanidad y Alberto Garzón (IU) en Consumo--; Ciencia y Universidades --Pedro Duque y Manuel Castells--; y Empleo y Seguridad Social --Yolanda Díaz y José Luis Escrivá--.

Y además de estas comisiones legislativas, el Congreso cuenta con otras que no tramitan leyes (permanentes no legislativas) y cuya creación está programada en el reglamento de la Cámara o en alguna ley, o bien es aprobada por el Pleno. El tercer bloque de comisiones parlamentarias son las Mixtas de las Cortes Generales, que son compartidas por el Congreso y por el Senado. En la legislatura fallida de 2019 el plan era crear un total de casi 40 comisiones, aunque varias de ellas no llegaron a constituirse, y ése es el mismo esquema en el que se trabaja ahora.

Eso sí, antes que nada los partidos deben llegar a un acuerdo sobre la composición de las comisiones del Congreso y de las Mixtas teniendo en cuenta el actual mapa de grupos parlamentarios, algo que la Mesa prevé certificar este jueves en una reunión que ya ha convocado la presidenta, Meritxell Batet.

Una vez definidas las comisiones y acordado el número de componentes, los grupos deberán acordar también el reparto de las presidencias y resto de componentes de las Mesas de comisión, un asunto que en la pasada legislatura no estuvo exento de polémica por el veto del PSOE a dar cargos a diputados de Vox.