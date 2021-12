El Congreso interroga este jueves a Fernández Díaz, principal político imputado en el caso 'Kitchen'

La comisión del Congreso que investiga la operación 'Kitchen' interrogará este jueves al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el principal político imputado en este caso y a quien el juez instructor, Manuel García-Castellón, señala como 'cerebro' de la trama parapolicial creada para espiar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas con el fin de robarle pruebas que pudieran implicar a dirigentes del partido en casos de corrupción.

García-Castellón ha procesado a once personas por esta pieza separada de 'Tándem', situando al ex ministro en la cúspide del grupo de responsables del Ministerio de Interior y de la Policía que habrían desplegado ese dispositivo entre 2013 y 2015.

Fernández Díaz solicitó el archivo de las pesquisas respecto a él alegando que carece de lógica que fuera el 'cerebro' de 'Kitchen' porque no tenía ningún interés en torpedear las pesquisas judiciales sobre los famosos 'papeles' de Bárcenas, dado que su nombre "nunca" había aparecido relacionado con ellos.

"CIERRE EN FALSO" DE LA INSTRUCCIÓN

Sin embargo, el juez instructor rechazó esa solicitud incidiendo en que hay "indicios suficientes" contra él. Según el relato judicial, fue Fernández Díaz quien, "con abuso de sus funciones y conocimiento de su ilicitud", instó a su entonces 'número dos', Francisco Martínez, a poner en marcha esta "misión" y el secretario de Estado de Seguridad a su vez hizo las gestiones oportunas con los mandos policiales para ejecutar la 'Kitchen'.

Pero el ex ministro sostiene que el instructor ha cerrado "en falso" la investigación, "cercenando bruscamente" la vía de investigación que pidió impulsar la Fiscalía, que intentó que se indagara si el número de teléfono que el comisario José Manuel Villarejo --otro de los procesados-- atribuyó al ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy pertenecía a alguien del PP.

Pero tras un informe policial que no halló conexión alguna entre ese número y los usados por Villarejo, el juez no dio credibilidad a esos puestos mensajes con Rajoy. Sin embargo Fernández Díaz recalca que "el origen" de la 'Kitchen' no estuvo relacionado con su ministerio y que Bárcenas "era el tesorero del Partido Popular", no de Interior.

APUNTA A COSPEDAL Y RAJOY

Su defensa también se apoya en que ningún mando policial de la época implicó a Fernández Díaz en la 'Kitchen' y en que el exministro no figura en las grabaciones y agendas manuscritas de Villarejo que nutren la causa.

Sobre este punto, recalca que, en cambio, en esos materiales sí se hacía referencia a diversas personas "plenamente identificadas en la presente investigación", entre las que la defensa menciona a Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

Precisamente, Cospedal será la siguiente en comparecer ante la comisión 'Kitchen', donde está citada el próximo 9 de diciembre. Y la semana siguiente, el día 13, lo hará Mariano Rajoy, que será el último en ser interrogado por los comisionados antes de que empiecen a redactar las conclusiones de su investigación, que tendrán que ser aprobadas por la comisión antes de que termine el año.