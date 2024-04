El II Congreso Internacional de la Llingua Asturiana, en Madrid el 22 y 23 de mayo

El II Congreso Internacional de la Llingua Asturiana se va a celebrar ente los días 22 y 23 de mayo de este año en Madrid. La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid va a acoger este simposio de análisis y estudio que pretende ahondar en el conocimiento del idioma y de la importancia de la declaración de la oficialidad para su futuro, según ha informado Iniciativa pol Asturianu.

El encuentro, en el que colaboran Iniciativa y la Academia de la Llingua Asturiana, está coordinado por Avelino Corral, profesor en la Universidad Autónoma de Madrid.

El congreso pretender realizar un análisis de la situación actual del idioma a través de diferentes ponencias y comunicaciones de representantes de las universidades de Oviedo, Stefan cel Mare (Suceava), Vigo, Oklahoma State, California Riverside, Sussex, The City University of New York, Granada y Burgos.

Iniciativa pol Asturianu, entidad coorganizadora del congreso, pretende que este sea un espacio "para el encuentro científico acerca de la realidad social que rodea a la lengua asturiana y se convierta en una manera de seguir sumando perfiles del ámbito universitario al trabajo por el idioma, así como hacer llegar esa realidad a instituciones universitarias de todo el mundo".