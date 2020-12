El Congreso debatirá el día 15 la reforma para limitar funciones al CGPJ, y PSOE y Podemos quieren aprobarla en enero

El Gobierno ha acelerado su conformidad para facilitar que el tema se incluya en el último Pleno el año

El Pleno del Congreso debatirá el próximo martes, 15 de diciembre, la reforma impulsada por el PSOE y Unidas Podemos para limitar las competencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mientras funcione con su mandato caducado. Y tras este primer debate, la idea de los partidos que forman el Gobierno es habilitar el mes de enero para poder completar su tramitación con idea de que se apruebe lo antes posible.

El PSOE y Unidas Podemos registraron esta proposición de ley el pasado martes y la Mesa de la Cámara la calificó el pasado viernes, dejándola lista para su publicación en el Boletín del Congreso y remitiéndola al Gobierno, que tenía un plazo de 30 días para informar sobre la misma.

Pero el Gobierno no ha querido agotar ese plazo y, aprovechando que la reforma no tiene impacto presupuestario y por tanto no es susceptible de ser vetada, ha dado rápidamente su conformidad para que la Junta de Portavoces del Congreso pueda incluirla este martes en el Pleno de la próxima semana, a priori el último del presente año. Además, el Grupo Socialista tenía cupo en el Pleno del día 15 para poder presentar una iniciativa legislativa.

EN UNA SEMANA, TODOS LOS PRELIMINARES

Así, en una semana se han ventilado todos los trámites preliminares para facilitar este debate. Y el procedimiento se acelerará aún más ya que en el PSOE adelantan su intención de pedir que se habilite el mes de enero, que a efectos parlamentarios está fuera del periodo ordinario, para celebrar cuantas sesiones sean necesarias para aprobar la reforma cuanto antes.

Esta reforma legislativa, que al ser registrada como proposición de ley y no como proyecto del Gobierno no requiere informe del CGPJ ni del Consejo de Estado, busca complementar la que PSOE y Unidas Podemos registraron en el Congreso en octubre para rebajar las mayorías necesarias para renovar los vocales del turno judicial del CGPJ.

Y EL CAMBIO DE MAYORÍAS, EN LA RESERVA

En realidad, la limitación de las competencias de un CGPJ en funciones ya se incluía en la iniciativa que presentaron en octubre, pero ahora han querido precisarla en una nueva proposición de ley exclusiva sobre este asunto, en la que no se incluye mención alguna al cambio de mayorías para la renovación.

En todo caso, el PSOE y Unidas Podemos dejan en la 'recámara' la iniciativa que rebaja las mayorías para elegir vocales del turno judicial. Si el PP sigue sin avenirse a un acuerdo, podrán reactivarla y llevarla a Pleno cuando dispongan de cupo para ello ya en el nuevo periodo de sesiones, que arrancará en febrero.