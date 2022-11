El Congreso debate el martes una reforma para forzar al TC a explicar la admisión o inadmisión de los recursos de amparo

El Pleno del Congreso debatirá este martes una reforma impulsada por el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, que busca obligar al Tribunal Constitucional a argumentar y publicar sus autos de admisión o inadmisión de recursos de amparo, pues considera que no basta con que escudarse en la sobrecarga de trabajo del tribunal de garantías.

En la iniciativa, recogida por Europa Press, el diputado asturiano tacha de "inadmisible" que "una cuestión extrajurídica o práctica, como la carga de trabajo del Tribunal, prevalezca ante principios constitucionales como la motivación de las resoluciones judiciales".

Según explica, el Tribunal Constitucional presenta un alto índice de inadmisiones de recursos de amparo, por encima del 97%, pero "lo más preocupante" es que el recurrente no puede conocer los motivos procesales o sustantivos por los que su recurso se ha visto inadmitido.

"Ha de existir un método factible y útil que permita a la parte recurrente conocer las razones jurídicas de la decisión, máxime cuando se trata de una vía de impugnación extraordinaria frente a las violaciones de los derechos y libertades de la Constitución", sostiene.

Su propuesta es cambiar la ley del TC para obligar al tribunal a argumentar su decisión y así "establecer criterios objetivos y explícitos", que además serian públicos al imponer la difusión de esos autos.

SABER A QUÉ ATENERSE

A su juicio, este cambio no podrá paliar el alto índice de inadmisiones de recurso de amparo, pero al menos permitirá a los ciudadanos y los operadores jurídicos que los asesoran conocer de manera más concreta y detallada los elementos que les permitan discernir la existencia de "especial relevancia constitucional", y así poder recomendar la no interposición de recurso, cuando no concurran las circunstancias para poder emprenderlo con éxito.

"Esto, sin duda, contribuirá a prestigiar a nuestra Justicia constitucional y descartar la percepción que se va imponiendo en la práctica jurídica, configurando la consecución de la admisión de un recurso de amparo como una verdadera quimera", apunta Martínez Oblanca.