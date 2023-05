El Congreso citará a Cospedal y a quien denunció a Rajoy en Andorra por las 'cloacas', pero no a Pablo Iglesias

La comisión del Congreso que investiga las conocidas como 'cloacas' del Estado ha acordado este miércoles un listado de 20 comparecientes que empezarán a desfilar ante este órgano a partir del mes de junio y entre los que están la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y Agustí Carles Garau, expresidente de Drets, una de las entidades que se querelló contra el expresidente Mariano Rajoy por supuestas presiones a la Banca Privada d'Andorra (BPA). Por contra, se ha rechazado llamar al propio exjefe del Ejecutivo del PP y al exvicepresidente y fundador de Podemos, Pablo Iglesias.

En concreto, se han aprobado todos los nombres propuesto por el PSOE, el PNV y ERC y el grueso de los que reclamaban el PDeCAT y Junts, mientras que han quedado fuera todos los periodistas de los que quería recabar testimonio el grupo confederal.

Los nombres han sido sometidos a votación de uno en uno y así el órgano que preside Ferran Bel ha conseguido sortear el bloqueo en el que la comisión estaba sumida desde hace semanas ante la falta de acuerdo del PSOE y Unidas Podemos.

NADA DE PERIODISTAS

Los socialistas se han opuesto desde el principio a la propuesta de los 'morados' de citar a representantes de los medios de comunicación que, a su juicio, vienen colaborando con las 'cloacas' y también a Iglesias, como víctima de las mismas.

Por eso, Unidas Podemos se negaba también a respaldar las comparecencias que planteaba el socio mayoritario del Gobierno de coalición, que apostaba por volver a llamar a varios de los miembros de la llamada 'policía patriótica' y a responsables políticos comoCospedal.

Estos vetos mutuos entre los partidos que integran el Gobierno dieron al traste en dos ocasiones con las propuestas de ambos, que fueron rechazadas al recabar más noes (los de PP y Vox) que síes. El pasado 18 de abril, en el segundo intento de acordar comparecencias, sólo salió adelante la lista del PNV, que pedía citar al excomisario José Manuel Villarejo, quien compareció la semana pasada, y al ex presidente de la BPA Higini Cierco, que acudirá en junio.

Para desbloquear la situación, se optó por no votar listas, sino nombres por separado. Así las cosas, la comisión llamará además de a los ya citados al ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz; al ex director general de la Policía Ignacio Cosidó; al ex jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas; al exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) José Luis Olivera; al que fuera responsable de la Policía Judicial José García Losada y al exjefe de la Policía en Cataluña Agustín Castro Abad.

(SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)